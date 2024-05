ROBERT FICO È STATO OPERATO DI NUOVO - L'OSPEDALE DI BANSKA BISTRICA FA SAPERE CHE IL PREMIER SLOVACCO HA SUBITO UN INTERVENTO CHIRURGICO DI DUE ORE E MEZZA PER “ELIMINARE I TESSUTI NECROTICI RIMASTI DOPO LA FERITA PIÙ GRAVE” RIMEDIATA NELL'ATTENTATO DI DUE GIORNI FA – IL MINISTRO DELLA DIFESA, ROBERT KALINAK, SOSTIENE CHE “FICO È IN CONDIZIONI STABILI, MA ANCORA MOLTO GRAVI” – VIDEO

MINISTRO SLOVACCO, OGGI FICO È STATO OPERATO DI NUOVO

ROBERT FICO PARLA CON I CITTADINI AD HANDLOVA PRIMA DELL ATTENTATO

(ANSA) - "Il premier slovacco Robert Fico ha subito stamattina un nuovo intervento chirurgico della durata di due ore e mezza". È quello che ha detto il ministro della Difesa Robert Kalinak, parlando ai media davanti all'Ospedale di Banska Bistrica. La direttrice Miriam Lapunikova dell'ospedale, al suo fianco, ha specificato che stamani il premier è stato sottoposto a un controllo e che "a seguito della visita e degli accertamenti sono stati eliminati i tessuti necrotici rimasti dopo la ferita più grave".

++ MINISTRO SLOVACCO, 'FICO STABILE MA ANCORA MOLTO GRAVE' ++

attentato a robert fico

(ANSA) - Il ministro della Difesa slovacco Robert Kalinák, che ha preso ad interim le funzioni di premier, ha sottolineato che le condizioni di Robert Fico sono "stabili, ma ancora molto gravi". "Tuttavia l'intervento ha permesso di controllare e guarire le ferite da arma da fuoco", ha aggiunto Kalinak parlando ai media all'uscita dell'ospedale, come riporta Aktuality.

robert fico trasportato in ospedale 1

MINISTRO SLOVACCO NEGA FALLIMENTO GUARDIE DEL CORPO DI FICO

(ANSA) - BRATISLAVA, 17 MAG - La Slovacchia è ancora scossa dopo il tentato omicidio di Robert Fico e non si placano le polemiche in merito alla sicurezza assegnata al premier e alla loro reazione al momento dell'attacco. Tuttavia, in un'intervista rilasciata alla tv Ta3, il ministro degli Interni Matus Sutaj Estok, nega ogni fallimento. Soprattutto, afferma di non vedere alcun motivo per dimettersi o licenziare il direttore dell'Ufficio per la protezione dei funzionari costituzionali.

"Il procedimento delle guardie sarà esaminato, li riterremo specificamente responsabili. Sostengo pienamente il capo dell'Ufficio per la protezione dei funzionari costituzionali; ha molti anni di esperienza. Ha salvato la vita al premier, i suoi abiti erano ricoperti di sangue", ha detto Estok.

UOMO CHE HA SPARATO A ROBERT FICO

Il ministro ha inoltre annunciato che è salito a 40 il numero degli utenti indagati dopo aver espresso sui social l'approvazione per l'attentato. "I leoni da tastiera", come li chiama Estok, sono o saranno interrogati. "Tutti gli autori e coloro che approvano l'attentato al premier saranno interrogati. Devono cessare campagne feroci e odiose e le minacce di morte", ha detto Estok, aggiungendo che è stata rafforzata la protezione degli esponenti costituzionali e deputati nonché delle redazioni dei media.

robert fico juraj cintula attentatore di robert fico 1