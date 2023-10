I ROBOT CI FARANNO UN AMAZON COSI' - IN SOLI DIECI ANNI L'AZIENDA DI BEZOS E' ARRIVATA A IMPIEGARE 750 MILA AUTOMI E MIGLIAIA DI SISTEMI ROBOTICI PER SPOSTARE, SMISTARE, IDENTIFICARE E CONFEZIONARE GLI ORDINI DEI CLIENTI - NONOSTANTE QUESTO BOOM DI LAVORI AUTOMATIZZATI, IL COLOSSO DELL'E-COMMERCE SOSTIENE CHE QUESTO INCREMENTO ABBIA PORTATO ALLA CREAZIONE DI OLTRE 700 CATEGORIE DI NUOVI TIPI DI LAVORI E HA DIMINUITI GLI INCIDENTI NELLE LORO FABBRICHE...

stabilimento amazon 1

(ANSA) - Sono 750 mila robot mobili di Amazon e migliaia di altri sistemi robotici aiutano a spostare, smistare, identificare e confezionare gli ordini dei clienti. Questa diffusione della robotica negli ultimi dieci anni, è andata di pari passo con un aumento dell'occupazione e della sicurezza, secondo i dati riportati dal chief technologist di Amazon Robotics, Tye Brady, all'evento Delivering the future dove è stato presentato un progetto con il Mit per studiare l'impatto dell'automazione sul lavoro.

stabilimento amazon 3

Sarebbero state centinaia di migliaia le assunzioni nelle operazioni, nello stesso arco di tempo, con la nascita di oltre 700 categorie di nuovi tipi di lavori qualificati che prima non esistevano all'interno dell'azienda. Inoltre dati aziendali mostrano che i tassi di incidenti erano rispettivamente inferiori del 15% nei siti robotizzati di Amazon rispetto ai siti non robotizzati nel 2022. "Costruiamo e impieghiamo robot in grado di svolgere attività fisicamente faticose e supportare la sicurezza nelle nostre operazioni", afferma Brady illustrando le attività per sviluppare tecnologie collaborative a supporto dei dipendenti.

stabilimento amazon 2

In particolare attraverso la partnership cpm Massachusetts Institute of Technology , Amazon sosterrà l'espansione della clinica di automazione del Mit, che supporta i ricercatori di ingegneria che lavorano per comprendere meglio come i dipendenti e le organizzazioni sono influenzati dalle tecnologie emergenti come i robot e l'intelligenza artificiale (AI). Il Mit condurrà inoltre uno studio in collaborazione con Ipsos per valutare il sentimento del pubblico e dei dipendenti riguardo all'uso della robotica e dell'intelligenza artificiale in contesti industriali.

centro distribuzione amazon in california