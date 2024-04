6 apr 2024 12:50

I ROBOT SONO SEMPRE PIÙ UMANI: ANCHE LORO LA DOMENICA HANNO DIRITTO A NON FARE UN CAZZO! – IN GERMANIA LA CATENA DI SUPERMERCATI TEGUT, CHE HA 40 NEGOZI SELF-SERVICE COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATI, HA DOVUTO INGAGGIARE UNA BATTAGLIA LEGALE SUL RIPOSO DOMENICALE, PRINCIPIO SANCITO DALLA COSTITUZIONE TEDESCA – I GIUDICI HANNO IMPOSTO AL GRUPPO DI CHIUDERE I PUNTI VENDITA, COME AVVIENE PER TUTTI GLI ALTRI NEGOZI, ANCHE SE NON CI SONO LAVORATORI UMANI…