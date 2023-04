ROCCO SIFFREDI CHE FA SESSO…CON LA MOGLIE, ROBERTO MALONE CONTRO TUTTI, TRACI LORDS (ED ERA MINORENNE) E IL BATACCHIONE DI 30 CM DI JOHN HOLMES: IL VINTAGE PORNO VA FORTE SULLE PIATTAFORME - BARBARA COSTA: “SE AVETE FEGATO E CURIOSITÀ, PUNTATE SUL DEMODÉ ‘VALENTINA RAGAZZA IN CALORE’, DEBUTTO DI MOANA POZZI, E PRENDETE LE GIUSTE CONTROMISURE: ECCO A VOI UNA MOANA GIOVANISSIMA E SENZA I RITOCCHI CHIRURGICI CHE L’HANNO RESA IMMORTALE. E CAUTI SU DOVE CLICCATE: PERCHE’ CI SONO SVARIATI VIDEO CHE…”

Barbara Costa per Dagospia

moana pozzi valentina ragazza in calore

Rocco Siffredi che porna… con la moglie! Roberto Malone contro tutti! Traci Lords, ed era minorenne! E il caz*one +30 di John Holmes! Ogni sito porno che si rispetti ha la sua sezione di porno classico, ma attenzione, perché le pornerie di una volta ma quelle migliori, stanno nei siti porno completamente votati al porno che fu. Evviva il porno "antico", e lo trovate pure gratis, pure filmoni interi, e però dovete eiaculare dazio: gratis sì, ma non sempre in HD, e la visione è quella che è, e non sempre in lingua italiana.

MOANA POZZI

A me piace passare il tempo su "Tubepornclassic.com", non male il catalogo, è pure un sito che mi pare abbia meno secondi di spot pre start nei video, e senza spot tra un frame e l’altro (o almeno, nei porno che scelgo io). E sapete qual è il porno il più visto qui? "Tarzan X", porno anni '90 con Roccone nostro cha fa Tarzan e la sua Jane è Rosa Caracciolo non ancora sua moglie o stava per diventarlo.

Ehi, ma quanto era sexosa – e lo è tuttora, di più – la signora Siffredi? E col porno ci sapeva di suo fare, è uno spreco che ai tempi si sia consacrata esclusivamente a pene e lingua di Siffredi, e che abbia smesso dopo poche prove. Un altro video con Rocco e Rosa assai visto è "Bodyguard", la loro porno versione del sentimentalone con Kevin Kostner e Whitney Houston.

ilona staller rocco siffredi

Nei siti di porno vintage, Rocco è gettonatissimo: ci trovi senza problemi anche i suoi primi porno anni '80, e anche quelli girati con Ilona Staller (questi però non li ho reperiti integrali). Il tocco di Rocco era (ed è) il medesimo: fermo, intemperante, sadico, le donne per lui s’infradiciavano all’epoca com’oggi. È una certezza: Rocco porno stallone ci è nato. Sui siti di porno âgée ci sta pure il maestro di Rocco, Gabriel Pontello, e qui le donne si decidano!

tarzan x

O scappano oppure come io sono convinta si fiondino sugli impeti di codesto dittatore: se volete porno smodato, con femmine domate, frustate, legate, senza tregua sodomizzate, affidatevi a Pontello: scorderete ogni anorgasmia (soprattutto se in coppia con Marilyn Jess).

Se avete fegato e curiosità, puntate sul demodé "Valentina Ragazza in Calore", debutto porno di Moana Pozzi, e prendete le giuste contromisure: ecco a voi una Moana giovanissima e senza i ritocchi chirurgici che l’hanno resa immortale. E cauti su dove cliccate: svariati video che spacciano per intero questo porno in realtà contengono montaggi e aggiunte con bionde fatte passare per Moana ma che non sono Moana, e l’inganno è palese. Come ti avvedi della sua poca domestichezza coi p*mpini… era agli inizi.

MOANA POZZI

Tra i finti amatoriali del passato, sono apprezzatissimi quelli che prevedono la (finta) violenza contro donne che fanno le mogli che sono straziate e in ogni buco spermate da altri, davanti ai mariti impotenti. È pornografia di nicchia segretamente amata da i più insospettabili, e specie se girata in bianco e nero, molto di più se seppiata: produce godimento singolare e niente male, ve lo posso assicurare: frequentavo un uomo pazzo del genere, la passione sua è sc*pare con preliminari costituiti dalla vista di porno con donne incarnanti mogli sessualmente ghermite da uomini aventi immobilizzati i mariti così impossibilitati a frenare un tale (finto, ok?) scempio.

traci lords 9

E se pensate che quest’uomo poi tra le mie gambe di suo efficiente fosse malato, preda di turbe sue, esaltato… state nell’errore più totale. Il guaio dei siti di porno classico è che, se sono forniti di porno d’autore anni '70, sono scarsissimi di porno d’autore anni '90: questioni di copyright, vai a sapere, fatto sta che di Andrew Blake e Anthony Ninn ho rinvenuto pochissimo.

marilyn jess

Al contrario, di Selen si trova parecchio pur se spezzettato e però i suoi 3some sono da podio e la potete ammirare pure doppiata in più lingue, cari estimatori di porno sceneggiati e dialogati (ma è tanto necessario ascoltarli parlare??? Il mio clitoride si ammoscia a sentir certe "dizioni"… mah, a ognuno il suo piacere). Sui siti di classic porn si scovano particolarità come i porno con Baby Pozzi, la sorella minore di Moana, ma pure i porno con Eva Henger!

jenna jameson my plaything

E meno male che la signora Henger in più interviste asserisce che lei il porno hard non l’ha fatto, no, e se l’ha fatto l’ha fatto soft, sì… ma se le cose stanno come dice lei, chi è quella Eva Henger che, su Tubepornclassic, se la porno spassa in ogni posizione in "Eva e il Mar(r)occhino"?

lalunga gola di baby pozzi

Era o no, tra le pornostar, quello di Eva Henger un corpo tra i più imponenti? Di Traci Lords c’è alquanto e dio santo se era mille spanne sopra le altre, e dio santo se era minorenne… e padrona della scena e del suo corpo e di ogni suo orgasmo. Indomabile per qualsiasi uomo, sia partner che regista. Mai vista una tal tiranna, una pari soverchiatrice di maschi. Ne hanno, da imparare, certe ninfette o pseudo tali di OnlyFans!!!

