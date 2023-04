ROLLING STRONZ - LARS ULRICH, BATTERISTA DEI METALLICA, RACCONTA DI QUANDO NEL 2005 LUI E IL SUO GRUPPO FURONO TRATTATI A PESCI IN FACCIA DAI ROLLING STONES – “APRIRE UN LORO CONCERTO ERA UN ONORE. ERAVAMO NEL BACKSTAGE QUANDO È ARRIVATO UN ASSISTENTE DEGLI STONES CHE CI HA DETTO: ‘MICK JAGGER PASSERÀ DA QUI, PER FAVORE NON GUARDATELO E NON PARLATE CON LUI’”… - VIDEO!

Estratto da www.virginradio.it

LARS ULRICH

Lars Ulrich, batterista dei Metallica, ha raccontato che anche per loro come per tutte le rock band, avere successo vuol dire anche poter incontrare i propri idoli. “Mi è capitato di suonare con quasi tutti i musicisti che ascoltavo da ragazzo, per esempio i Deep Purple o gli AC/DC, tutte band di cui avevo il poster in camera” ha detto in un episodio del podcast del comico Bill Maher “Gli unici che mancavano alla mia lista erano i Rolling Stones”.

LARS ULRICH 2

I Metallica realizzano il loro sogno, quando accettano di suonare come apertura degli Stones all’SBC Park (che ora si chiama Oracle Park) di San Francisco il 13 e 15 novembre del 2005. Non aprivano i concerti di nessuno dal 1992, ma lo hanno fatto per gli Stones: “Perchè era un onore e un privilegio.” […]

Secondo Lars Ulrich però a parte il reciproco rispetto, l’incontro con gli Stones non è stato il sogno rock’n’roll che si aspettava […]

Ha anche raccontato un aneddoto: “Eravamo nel backstage e ad un certo punto è arrivato un assistente degli Stones che ci ha detto: Mick Jagger passerà da qui tra un paio di minuti per andare nella sua palestra privata nel suo truck e allenarsi prima del concerto. Per favore non guardatelo e non parlate con lui. Ci siamo detti: cosa? Ha una palestra portatile sul suo truck? . Adesso indovina chi ha una palestra nel truck, una cyclette e uno chef personale che ci prepara le bevande energetiche e tutto il resto?”

