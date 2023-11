ROM...NON FA’ LO STUPIDO STASERA – A ROMA, UN 25ENNE È STATO AGGREDITO CON SPRAY URTICANTE DA DUE BANDITI, CHE POI SONO SCAPPATI VERSO UN CAMPO NOMADI – IL RAGAZZO È STATO SORPRESO ALLE SPALLE E SPINTO A TERRA, POI I DUE MALVIVENTI HANNO SPRUZZATO DEL "PEPPER SPRAY" CONTRO DI LUI – I RAPINATORI POTREBBERO FAR PARTE DI UNA BANDA SPECIALIZZATA CHE HA GIA' COMPIUTO ALTRI COLPI DI RECENTE...

spray al peperoncino 1

Estratto dell’articolo di Flaminia Savelli per “il Messaggero”

I due banditi l'hanno sorpreso alle spalle e aggredito. Una volta a terra, hanno spruzzato sul viso lo spray al peperoncino per derubarlo dei soldi, dei documenti e degli occhiali da sole. Quindi la fuga a piedi, secondo la vittima e alcuni passanti, verso il vicino campo rom. La violenta aggressione è avvenuta venerdì nel primo pomeriggio lungo via Palmiro Togliatti, a chiamare i soccorsi è stato un testimone che ha assistito alla rapina.

carabinieri

I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti del reparto Volanti che hanno soccorso la vittima, un giovane di 25anni, e avviato le indagini che portano al campo nomadi di via di Salone e che ora sono sulle tracce della banda di due rapinatori. I poliziotti hanno a lungo ascoltato il ragazzo e quindi i testimoni, che hanno fornito elementi utili per risalire all'identità dei banditi. Al vaglio anche le immagini di video sorveglianza della zona già visionate che avrebbero registrato la fuga dei rapinatori.

LA FUGA

spray al peperoncino 2

Come accertato dagli investigatori la vittima, un 25enne impiegato in una delle attività commerciali lungo via Palmiro Togliatti, intorno alle 16 aveva appena terminato il turno di lavoro. […] «Non sono riuscito a difendermi- ha spiegato agli agenti - mi hanno aggredito alle spalle, uno mi teneva fermo mentre l'altro mi ha spruzzato lo spray al peperoncino. Cercavano i documenti, i soldi. Poi mi hanno rubato pure gli occhiali da sole. Ho avuto solo il tempo di vederli scappare via verso il Mattatoio, poi solo il buio. Non riuscivo più a tenere gli occhi aperti per lo spray urticante. Pochi secondi dopo - ha concluso- ho sentito la voce di un uomo che mi rassicurava e poi ho sentito le sirene della polizia sempre più vicine».

carabinieri

Gli agenti della polizia dopo aver soccorso il giovane, hanno proceduto raccogliendo le testimonianze non solo del 25enne ma anche dei testimoni che erano vicini al luogo dell'aggressione. Hanno così disegnato un identikit che stanno già confrontando con alcune foto segnaletiche. In attesa di una corrispondenza, proseguono le ricerche.

Ancora: le tracce lasciate dai due rapinatori dopo il colpo, portano al vicino campo rom di via di Salone dove ora si stanno concentrando le indagini. […] la corsa dei due banditi sarebbe stata ripresa proprio tra la via Palmiro Togliatti e via di Salone, nei pressi del campo nomadi. […]

LE INDAGINI

spray al peperoncino 6

Il sospetto degli investigatori è che si tratti di una banda di rom che già nelle passate settimane avrebbero messo a segno scippi e furti. Tuttavia: «Stiamo ancora raccogliendo prove ed elementi» sottolineano i poliziotti che stanno concentrando le indagini sul vicino campo rom vicino alla Togliatti. Non solo: «La vittima - aggiungono i poliziotti- ci ha riferito che i due rapinatori si sono concentrati prima sui documenti e solo in un secondo momento sui soldi. Un elemento questo che sta aprendo altre ipotesi investigative».