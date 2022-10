30 ott 2022 16:48

ROM NUN FA LA STUPIDA STASERA – UNA NOMADE RUBA IL PORTAFOGLI A UNA TURISTA AMERICANA, E IL COMPAGNO DELLA VITTIMA LA IMMOBILIZZA. LA LADRA, NON PAGA, HA FATTO FINTA DI ESSERE STATA AGGREDITA E SI È MESSA A URLARE: “MI FAI MALE, NON RESPIRO”. SUL POSTO SONO ARRIVATI I CARABINIERI CHE HANNO PROCEDUTO AL FERMO: LA SBATTERANNO IN GALERA O, COME AL SOLITO, POTRÀ TORNARE A FARE DANNI IN GIRO PER LA CAPITALE?