“SIETE DEI VIGLIACCHI” – LUIGI DI MAIO NON SI È DIMENTICATO DI QUANDO LAVORAVA NEGLI STADI E SI INCAZZA PER I TERRIBILI CORI RAZZISTI DEI TIFOSI LAZIALI CONTRO UNO STEWARD: “C’È CHI LO CHIAMA TIFO E LI DEFINISCE TIFOSI. NO, SONO SOLO VIGLIACCHI. LO SPORT, IL CALCIO È UN’ALTRA COSA” – “IN ITALIA NON C’È SPAZIO PER QUESTE DISCRIMINAZIONI E QUESTO ODIO" - VIDEO