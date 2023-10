A ROMA C'È L’ENNESIMO MORTO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA: QUESTA VOLTA A ESSERE INVESTITO E UCCISO È STATO UN RAGAZZO DI 21 ANNI CHE IN VIA FLAMINIA, DI FRONTE ALLA STAZIONE LABARO, È STATO TRAVOLTO SULLE STRISCE PEDONALI DA UN’AUTO E DA UN TAXI - SOLO IERI UNA TURISTA 58ENNE È STATA TRAVOLTA IN PIENO CENTRO: È MORTA OGGI DOPO ORE DI AGONIA IN OSPEDALE...

Attraversava la strada alle 7 di mattino per raggiungere la fermata del trenino quando è stato investito da un’auto, trasportato d’urgenza all’ospedale, Gabriele Sangineto, 21 anni, è morto poche ore dopo.

È accaduto a Roma in via Flaminia 1179, di fronte alla stazione Labaro. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea per le ferite riportate e le sue condizioni sono subito apparse critiche.

Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i vigili urbani del XV gruppo Cassia. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente in cui oltre al pedone sono rimaste coinvolte due automobili, un Doblò Fiat e un taxi.

Il giovane che ha attraversato via Flaminia sulle strisce pedonali per raggiungere la stazione Labaro è stato investito prima dal Doblò che procedeva in direzione centro poi dal taxi Toyota che viaggiava nel senso di marcia opposto.

[...] Si tratta della 155esima vittima sulle strade di Roma dall’inizio dell’anno. Il 17 ottobre una turista di Milano è stata travolta nel centro storico di Roma, è deceduta il giorno dopo.

