6 nov 2023 09:21

A ROMA UN 39ENNE PICCHIA CON TALE VIOLENZA LA FIGLIA MINORENNE DA MANDARLA AL PRONTO SOCCORSO, DA CUI E’ USCITA CON UNA PROGNOSI DI 20 GIORNI - L’UOMO HA MASSACRATO DI BOTTE LA RAGAZZINA “COLPEVOLE” DI AVER INIZIATO UNA RELAZIONE CON UN UOMO MOLTO PIU’ GRANDE DI LEI - ADULTO, IN CARCERE - PER IL PADRE VIOLENTO E’ ARRIVATA LA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE…