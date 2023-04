A ROMA UN 50ENNE DI RELIGIONE EBRAICA AVREBBE PICCHIATO E AGGREDITO MOGLIE E FIGLI - CON LA SCUSA DELLO SHABBAT, GIORNO DI RIPOSO PER GLI EBREI, L’UOMO SEGREGAVA IN CASA LA FAMIGLIA MENTRE LUI ANDAVA IN GIRO – TRA LE MURA DOMESTICHE C'ERA UN CLIMA DI TERRORE E VOLAVANO MINACCE: “VATTENE DA TUA MADRE CHE TANTO L'AMMAZZO” – IL 50ENNE CONTROLLAVA LA BUSTA PAGA DELLA MOGLIE E IL SUO CELLULARE PER ASSICURARSI CHE NON PRENDESSE FERIE O PARLASSE CON ALTRI UOMINI...

Estratto dell’articolo di Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

violenze domestiche

In casa vigeva un regime di terrore e persino la religione ebraica veniva strumentalizzata dal "padre padrone" per vessare la moglie e i figli. È questa la ricostruzione accusatoria che ha portato a processo D.D.V. per maltrattamenti in famiglia davanti al Tribunale di Roma. Le «condotte prevaricatrici, le violenze, le ingiurie e le minacce» del 50enne, nato in Israele ma residente nella Capitale, si sarebbero protratte per ben 21 anni: dal 1997 al 2018.

VIOLENZA DOMESTICA

Dopo la nascita del primogenito, l'uomo obbligava i suoi familiari, «al solo fine di controllarli e non perché ispirato da sincero sentimento religioso - si legge nel capo di imputazione -, a rispettare in maniera ferrea lo Shabbat, impedendo loro in occasione del sabato e di altre festività ebraiche di usare il telefono, di uscire di casa, di guardare la televisione, in contraddizione con il fatto che lui stesso si recava al lavoro, e di seguire un regime alimentare rigido». […]

Se qualcuno si opponeva ai suoi veti, il 50enne diventava una furia e reagiva - stando a quanto ricostruito dalla Procura - con grida e insulti, lanciando suppellettili contro di loro, «scagliando calci e pugni a mobili, porte, pareti».

violenza domestica 6

I maltrattamenti sarebbero consistiti anche nell'imporre ai figli quali attività sportive svolgere e nel rimproverarli, «aggredendoli verbalmente, anche solo per non aver tenuto una postura corretta a tavola o per semplici distrazioni, cagionando loro - si legge nel capo di imputazione - uno stato di terrore». Al punto che la figlia, un giorno, dopo aver fatto cadere un pacco di riso per terra, si era fatta la pipì addosso per paura dei rimproveri del "padre padrone".

violenza domestica 3

Il 17 settembre 2018 sarebbe arrivato al punto di minacciare di morte la moglie e il figlio minore, che gli era stato affidato nell'ambito della causa di separazione: «Vattene da tua madre che tanto l'ammazzo». Poi, rivolgendosi al ragazzino, gli avrebbe detto: «Ti uccido», «non farti più vedere per tutta la vita», accusando di ingratitudine.

violenza domestica 4

[…] Il controllo del cellulare serviva per scoprire se comunicasse con altri uomini; quello delle buste paga per capire se eventualmente avesse usufruito di giorni di ferie senza comunicarglielo. Inoltre il marito le impediva di uscire con le amiche e le colleghe, «per il sospetto che questi fossero pretesti per incontrare amanti». […]

violenza domestica 1

Dopo che era stato allontanato dal giudice dall'abitazione coniugale, aveva iniziato a tempestarla di telefonata ed email minacciose: «Te la faccio pagare, se vado a fondo io vieni anche tu» […]