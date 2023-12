A ROMA GLI AUTOBUS PASSANO TALMENTE DI RADO CHE, QUANDO SUCCEDE, SI TROVA L’AMORE – UNA RAGAZZA SI È PRESA UNA COTTA PER L’AUTISTA DI UN BUS E LANCIA UN APPELLO SU FACEBOOK PER RITROVARE IL CONDUCENTE CHE AVEVA FATTO IL PROVOLONE: “SONO LA MORA COL CAPPELLINO, PER CASO CI SIAMO NOTATI A VICENDA MA NON ABBIAMO AZZECCATO I TEMPI. I NOSTRI SGUARDI SI SONO INCROCIATI. MI HA DETTO QUALCOSA CHE NON HO CAPITO, MA DEVE ESSERE STATO …” – I COMMENTI

Un bus chiamato desiderio, sui bus dell’Atac succede anche questo. E’ degno della trama di un film di Natale l'appello social lanciato da una ragazza su un gruppo di quartiere di Roma, nella speranza di ritrovare un autista della municipalizzata di Roma che ha fatto breccia nel suo cuore. "Sono la mora col cappellino, ci siamo notati a vicenda ma non abbiamo azzeccato i tempi, se ci sei fatti vivo".

La passeggera […] ha raccontato l’accaduto: “Stavo rischiando di perdere anche l’autobus. Alla fine, sono riuscita a salire e proprio in quel momento i nostri sguardi si sono incrociati. Mi ha detto qualcosa che non ben capito, ma deve esser stato: ‘Proprio ora devi scendere?’. E’ difficile – ha ribadito – che qualcuno mi possa colpire così per caso. L’ultima volta accadde a 16 anni”.

[…] Però poi per qualche giorno lei ci ripensa e […] si fa avanti sulla pagina Facebook del quartiere Trieste-Salario.

"Ci provo. Per caso nel gruppo c'è l'autista Atac della linea 89 che domenica 17 Dicembre ha fatto il turno delle 18.30 circa?

Sono la ragazza mora con il cappellino, salita alla fermata di piazzale Flaminio.

Non ho ben capito cosa tu mi abbia detto appena sono scesa dalla fermata Annibaliano ma sembrava qualcosa di interessante. Ci siamo notati a vicenda.

Peccato che entrambi non abbiamo azzeccato i tempi di interazione. Non ci incontreremo mai per caso, quindi se leggi questo post metti un like."

[…] Il post raccoglie una marea di reazioni. "Facciamo il tifo per te" commenta subito una utente che aggiunge: "Chiedo subito alla collega sposata con un autista Atac sperando che non sia lui".

[…] Fioccano i consigli: “[…] credo che Tu potresti rintracciarlo facilmente chiamando l'Atac e citando il tuo post qui. Loro sanno chi c'era, […] lui ti risponderà. A meno che non sia in ospedale per le mazzate che - se sposato - gli avranno dato moglie o compagna saputo che fa i complimenti alle belle ragazze".

