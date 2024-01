ROMA BANG BANG - UN 33ENNE È STATO UCCISO IN UN AGGUATO, NEL QUARTIERE DI CORVIALE, MENTRE SI TROVAVA IN AUTO INSIEME A UN AMICO, RIMASTO GRAVEMENTE FERITO - DUE KILLER HANNO AFFIANCATO IL SUV E HANNO APERTO IL FUOCO CONTRO LA VITTIMA, CRISTIANO MOLÈ - PER GLI INVESTIGATORI POTREBBE TRATTARSI DI UN REGOLAMENTO DI CONTI LEGATO ALLO SPACCIO DI DROGA: SIA MOLE' CHE L'AMICO ERANO GIA' STATI GAMBIZZATI NEL 2014 DOPO CHE…

Tra i nove e gli undici colpi di pistola. Una sventagliata che non ha lasciato scampo a Cristiano Molè, 33 anni, ucciso in un agguato in stile mafioso portato a termine dai sicari in largo Odoardo Tabacchi. I killer hanno affiancato il suv sul quale Molè era a bordo insieme a un amico, lui rimasto gravemente ferito, e hanno fatto fuoco poco intorno alle 19.30, […]

Poi la fuga su una Panda di colore chiaro, sono in tanti ad averla vista fuggire via dalle case popolari tra largo Tabacchi e via Ettore Ferrari. Fatale per il 33enne un proiettile che si è conficcato nel torace […] Ora sul caso indaga l'antimafia insieme ai carabinieri.

CHI ERA CRISTIANO MOLÈ

[…] La vittima abitava lì in zona. […] Cristiano Molè, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è romano. […]Nel 2014, Molè era già stato gambizzato a Bravetta. All'epoca l'agguato scattò nei pressi di un bar della strada, in zona Forte Aurelio. Un avvertimento per uno sgarro, questa la motivazione.

L'ANTIMAFIA

Sul delitto consumato a Corviale, invece, adesso aleggia l'ombra della droga. Secondo una prima ipotesi dai militari del nucleo investigativo di via In Selci, visti anche i precedenti di Molè e dell'amico che era con lui rimasto gambizzato, quanto accaduto potrebbe essere riconducibile a un regolamento di conti, forse per droga. Non è un caso che sull'omicidio ci sia anche il faro dell'antimafia. […]

