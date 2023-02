NELLA ROMA BESTIALE CI MANCAVANO GLI ANARCO-ANIMALISTI CHE DISTRUGGONO LE GABBIE PER CONSENTIRE AI CINGHIALI APPENA CATTURATI DI FUGGIRE E POI PASSANO ALLE MINACCE FISICHE - “SAPPIAMO CHI SIETE, ATTENTI” - NEL MIRINO I RESPONSABILI DEGLI ABBATTIMENTI DEGLI UNGULATI: MAURIZIO GUBBIOTTI, STORICO LEADER DI LEGAMBIENTE NEL LAZIO E FABRIZIO FORTI, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO CARNI…

Estratto dell'articolo di Fabrizio Peronaci per il “Corriere della Sera”

cinghiali a passeggio a montespaccato roma

Gabbie danneggiate nella notte, per consentire ai cinghiali appena catturati di fuggire, e minacce gravi ai responsabili della campagna di abbattimenti degli ungulati.

Nella “Roma bestiale” da anni alle prese con l’invasione dei quattrozampe dal pelo irsuto che trotterellano sui marciapiedi, si appostano davanti a scuole e ospedali, si arrampicano nei cassonetti, provocano incidenti stradali, lo scontro tra animalisti e pubbliche autorità tocca livelli mai raggiunti.

Ad alzare il tiro sono stati gli attivisti dell’Animal Liberation Front (in sigla, Alf), movimento anarcoide con modalità simil-terroristiche nato in Inghilterra negli anni Settanta: giovedì notte alcuni “referenti” italiani hanno interrotto la cattura di alcune decine di cinghiali nei pressi del policlinico Gemelli, e subito dopo diffuso un comunicato che nel capoverso finale fa due nomi: «Siamo stanchi delle vostre violenze continuate e gratuite. Adesso BASTA! Fermatevi. Sappiamo chi siete e dove trovarvi, cari Gubbiotti e Fabrizio Forti. Non costringeteci a farvi amare sorprese...

» Toni da codice penale.

L’iniziativa espone infatti a una sorta di “gogna animalista” chi si occupa dell’emergenza-cinghiali, mettendone a rischio l’incolumità. Il primo esponente chiamato in causa, Maurizio Gubbiotti, è il presidente dell’ente Roma Natura, nonché storico leader di Legambiente nel Lazio, che di recente ha parlato della necessità di sopprimere «almeno mille esemplari entro l’anno». Il secondo, Fabrizio Forti, presidente dell’associazione Centro Carni, segue per la Regione gli abbattimenti ed è stato già aggredito durante il suo lavoro. Ad entrambi ha espresso solidarietà il neoconsgliere regionale di Forza Italia, Fabio Capolei: «Lavoreremo subito perché questi operatori possano agire in piena sicurezza, al riparo da minacce e aggressioni».

