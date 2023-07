ROMA BRUCIA - UN INCENDIO È SCOPPIATO IN UNA DISCARICA VICINO ALL’AEROPORTO DI CHIAMPINO, PROVOCANDO UN’ALTA COLONNA DI FUMO – LE FIAMME SONO PARTITE DA ALCUNI CUMULI DI SCARTI EDILI CHE SI TROVANO ALL’INTERNO DELL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRASFERIMENTO RIFIUTI ECOLOGICA 2000 – NON CI SONO FERITI E NON SI SONO SEGNALATI PROBLEMI NEL TRAFFICO AEREO...

Estratto dell’articolo di Rinaldo Frignani per www.repubblica.it

Un vasto incendio di rifiuti all’interno di una discarica in via Enzo Ferrari, alle porte di Ciampino, sta impegnando dalla mattinata di sabato numerose squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile. Sul posto anche la polizia che sta effettuando accertamenti per risalire alle cause del rogo. Non ci sono feriti.

[…] L’incendio […] si è rapidamente propagato in vari settori della discarica, gestita da una società con sede in via Appia. I soccorritori stanno cercando di circoscrivere il rogo per evitare che possa arrivare anche a campi con sterpaglie non lontani dalle abitazioni e da altri capannoni industriali. […]

[…] sottolinea il Comune di Ciampino, sul sito web, riguardo al rogo divampato nell'impianto. «Al momento la nube si sta spostando verso Ovest/Nord Ovest».

L'incendio vicino all'aeroporto di Ciampino

Una alta e densa colonna di fumo nero, visibile dai Castelli romani, si è alzata dall’area che si trova a poca distanza dalla pista dell’aeroporto di Ciampino. Al momento tuttavia non sono segnalati problemi nel traffico aereo e Adr ha fatto sapere che decolli e atterraggi si stanno svolgendo regolarmente, come il volo per Olbia partito alle 9.47.

