Colli Aniene ROMA ore 13:56 è esploso un palazzo pic.twitter.com/5W4OqFOLvT — Chiara (@chiaraguerraa) June 2, 2023

Estratto dell'articolo di Emilio Orlando per www.leggo.it

roma palazzo in fiamme a colli aniene 7

Un vasto incendio è scoppiato poco fa in un palazzo in via D'Onofrio nella zona di Colli Aniene, proprio di fronte al supermercato Pewex [...] «ci sarebbero alcuni feriti», fanno sapere i testimoni oculari di quanto sta avvenendo nel quartiere della periferia Est di Roma, vicino alla fermata della metropolitana della linea B "Ponte Mammolo" [...] Alcune persone, almeno sette, sono rimaste ferite [...]. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia

