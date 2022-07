ROMA BRUCIA – NON SI PLACA L’EMERGENZA ROGHI NELLA CAPITALE: UN ENORME INCENDIO È SCOPPIATO NELLA ZONA DEL PARCO DI CENTOCELLE, COINVOLGENDO GLI AUTODEMOLITORI DELLA TOGLIATTI E PROVOCANDO UNA GROSSA NUBE DI FUMO NERO VISIBILE DA QUASI TUTTA LA CITTÀ – IL COMUNE LANCIA L’ALLARME: “SITUAZIONE DRAMMATICA. RESTATE A CASA CON LE FINESTRE CHIUSE…” - VIDEO: LA NUBE DI FUMO AVVOLGE I PALAZZI

Andrea Barsanti per www.romatoday.it

Non si placa l’emergenza roghi a Roma. Nel pomeriggio di sabato 9 luglio un enorme incendio è scoppiato nella zona del parco di Centocelle, coinvolgendo gli autodemolitori della Togliatti e provocando una grossa nube di fumo nero che ha oscurato il cielo ed è rapidamente diventata visibile praticamente in tutta Roma.

Decine le segnalazioni da parte dei cittadini che hanno notato la gigantesca nube nera da numerose zone della città: scioccanti immagini stanno arrivando anche dal centro, dal Colosseo e anche dal Circo Massimo, area molto affollata già da sabato mattina in vista del concerto dei Maneskin.

Il presidente del VII Municipio: "Cittadini restino in casa con le finestre chiuse"

Sul luogo dell'incendio poco prima delle 19 stavano operando 8 squadre dei vigili del fuoco con tutti i mezzi a disposizione. Non risultano feriti, ma la combinazione di fumo e calore sta causando pesanti disagi: "Un incendio sta interessando l’area degli autodemolitori su viale Palmiro Togliatti, che al momento è interedetta alla circolazione tra via Filomusi Guelfi e via Casilina - ha detto il presidende del VII Municipio, Francesco Laddaga - Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forze dell’Ordine sono al lavoro. Consigliamo ai residenti delle zone Cinecittà Est, Torre Spaccata, Cinecittà e Quadraro di restare in casa e chiudere le finestre. Per chi è in strada indossare la mascherina".

Moltissime persone sono infatti scese in strada spaventate a causa del denso fumo che ha avvolto i palazzi e anche dalle esplosioni che si sono sentite in zona, dovute con tutta probabilità alle fiamme che hanno raggiunto i mezzi. Gli stessi soccorritori hanno molta difficoltà a intervenire a causa della nube provocata dall'incendio, che riduce la visbilità e rende l'aria irrespirabile. Stando alle prime ricostruzioni, l'incendio sarebbe partito da alcune sterpaglie all'interno del parco e le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono propagate con estrema rapidità.

Le fiamme nella zona degli autodemolitori, strade chiuse e bus deviati

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la protezione civile, la polizia locale di Roma Capitale, la polizia e i carabinieri, e sono stati allertati i mezzi aerei a supporto delle risorse che stanno lavorando da terra.

La polizia Locale ha chiuso in via precauzionale via Palmiro Togliatti nel tratto minacciato dalle fiamme, quello tra l'intersezione con via Papiria e via Casilina, e il traffico è rallentato anche in viale dei Romanisti e nelle vie limitrofe. Atac nel frattempo ha deviato il tragitto della linea 451. Poco dopo le 18 le fiamme si erano estese anche al pratone di Torre Spaccata: moltissime persone residenti in zona si stanno allontanando e stanno lasciando le loro abitazioni a causa dell'aria irrespirabile.

Incendio anche sulla via Pontina

Un altro violento incendio si è sviluppato, sempre nel pomeriggio di sabato 9 luglio, sulla Pontina all’altezza di Castel Romano, in direzione Pomezia.

Le fiamme hanno lambito la carreggiata e il fumo ha invaso la strada, bloccando il traffico tra l’uscita di Pomezia Nord e l’incrocio con Castel Romano/Trigoria.