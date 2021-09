ROMA BRUCIA - "HO ACCESO UNA SIGARETTA E POI HO SENTITO UN BOTTO! - DOPO L'ESPLOSIONE, PROBABILMENTE DOVUTA AD UNA FUGA DI GAS, E' DIVAMPATO UN INCENDIO: SVENTRATO UN APPARTAMENTO A TORRE ANGELA. TRE FERITI. NESSUNO E’ IN PERICOLO DI VITA - IL RACCONTO DEL PROPRIETARIO DELL'APPARTAMENTO… - VIDEO

#Roma esplosione nella palazzina a Torre Angela: prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per la messa in sicurezza dell’area. Esclusa la presenza di altre persone coinvolte. Nella clip la ricognizione dei droni sull’area coinvolta #14settembre 11:00 pic.twitter.com/wnBmfstQPl — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 14, 2021

Da romatoday.it

Prima un boato, probabilmente dovuto ad una fuga di gas, poi le fiamme. Un incendio, con un'alta colonna di fumo, ha svegliato questa mattina il quartiere di Torre Angela. Un inferno di fuoco quello in via Atteone, che ha visto impegnati dalle 7:30 vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e della compagnia di Frascati - che hanno fatto evacuare la palazzina all'altezza del civico 136 - e la polizia locale, con gli agenti del Gruppo Torri che hanno chiuso la strada.

Tre le ambulanze del 118 che hanno raggiunto via Atteone. Uno dei feriti, il proprietario dell'appartamento esploso, è stato trasportato al centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Sant'Eugenio. Due, meno gravi, sono stati portati uno all'Ospedale Casilino, e l'altra - una donna - al Policlinico Universitario di Torvergata, il loro stato di salute è costantemente monitorato. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Feriti i modo lieve altri residenti della palazzina, mentre non risultano dispersi.

Impressionanti le immagini, con l'esplosione che ha letteralmente sventrato un muro e parte del balcone al terzo piano di via Atteone. Stando a quanto riportato dai vigili del fuoco (che hanno anche salvato un cane), che parlano di "crollo", le cause dell'incendio sarebbero probabilmente sono dovute ad "una fuga di gas".

Sul posto anche i tecnici di Italgas che hanno provveduto a sospendere l'erogazione del gas per consentire ai vigili del fuoco di procedere allo spegnimento delle fiamme in sicurezza. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca. Ai militari, il proprietario dell'appartamento, ha raccontato di aver acceso una sigeratte e poi di aver sentito un "botto".

Il boato che ha fatto tremare la palazzina, facendendone poi crollare una porzione. Nove, oltre i feriti, le persone evacuate. Il Campidoglio ha fatto sapere che per loro è stato attivato il protocollo "Hotel solidali" per fornire assistenza alloggiativa, anche perché quegli appartamenti in via Atteone sono ormai inagibili.

