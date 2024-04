5 apr 2024 16:44

A ROMA I BUS NON PASSANO QUASI MAI, QUANDO LO FANNO SI SCONTRANO TRA LORO - UN AUTOBUS DELLA “ROMA TPL” HA URTATO UN MEZZO DELL'ATAC FINENDO POI SU UN MARCIAPIEDE: SETTE I PASSEGGERI CHE SONO RIMASTI FERITI NELLO SCONTRO. TRA LORO ANCHE UNA BIMBA DI POCHI MESI, PORTATA IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO – L’INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA CESARE CASTIGLIONI, VICINO AL CAPOLINEA DI MONTE MARIO - VIDEO