ROMA, LA CAPITALE DELLE SPIE – IL GOVERNO CINESE HA SCOPERTO CHE UN SUO CITTADINO LAVORAVA PER LA CIA: L’UOMO, SOPRANNOMINATO ZENG, HA 52 ANNI ED ERA STATO RECLUTATO IN ITALIA. UN FUNZIONARIO DELL’AMBASCIATA AMERICANA A ROMA L’AVEVA AVVICINATO PER OTTENERE “INFORMAZIONI FONDAMENTALI” – ZENG ORA È TORNATO IN CINA E CONTRO DI LUI SONO STATE PRESE “MISURE OBBLIGATORIE”: DA PECHINO DICONO CHE FOSSE SCIVOLATO IN UNO STATO DI SUDDITANZA PSICOLOGICA E CHE CIOÈ GLI AVEVA PROMESSO SOLDI E LIBERTÀ