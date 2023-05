ROMA, CITTA' DEL MAGNA MAGNA: SI RISCHIA DI MORIRE PER UNA FETTA DI PROSCIUTTO – NEL CENTRO DELLA CAPITALE UN SENZATETTO HA FERITO AL COLLO UN ALTRO CLOCHARD PERCHÉ SI ERA RIFIUTATO DI CONDIVIDERE CON LUI UNA FETTA DI PROSCIUTTO – IL 33ENNE HASSAN SI STAVA GODENDO IL SUO PASTO IN BUS QUANDO UN 52ENNE HA PRETESO DI CONDIVIDERE IL SALUME – I DUE, ENTRAMBI UBRIACHI, HANNO INIZIATO A LITIGARE E IL 52ENNE HA TIRATO FUORI IL COLTELLO E...

Estratto dell’articolo di Alessia Marani per “il Messaggero”

accoltellamento

Prima la lite furibonda sul bus, poi la discussione proseguita all'esterno alla fermata di via Nazionale, infine la lama che spunta all'improvviso da una tasca e che per poco non taglia di netto la giugulare a Hassan, un clochard egiziano di 33 anni.

L'uomo crolla a terra in una pozza di sangue, l'altro, il suo aggressore si dilegua svicolando tra i "serpentoni" di turisti a passeggio, infilandosi per i vicoli del Rione Monti. I due, entrambi senzatetto, si stavano contendendo un pezzo di prosciutto. E per quel pezzo di prosciutto l'egiziano per poco non stava per morire.

degrado Roma

L'aggressore, un italiano di 52 anni conosciuto come "Gigi" è stato poi rintracciato e sottoposto a fermo da parte dei carabinieri della Compagnia Roma Centro dopo un'indagine lampo. […] Gigi si accorge della prelibatezza di cui l'egiziano è riuscito a entrare in possesso. Salito sul bus a Termini ha iniziato a compulsare lo straniero: «Dai, dammene un po'», fino a pretenderlo.

Tutti e due sono sotto l'effetto dell'alcol. L'egiziano è perentorio: «Non se ne parla, il prosciutto è mio». La lite scoppia in mezzo ai turisti. Un testimone, in particolare, osserva la scena e assiste anche al secondo round, quello all'angolo con via Milano. I due senzatetto vengono alle mani. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione Quirinale, Gigi estrae fulmineo un taglierino e inizia a sferrare colpi contro l'egiziano.

accoltellamento 1

I primi fendenti non vanno a segno ma l'ennesimo finisce per incidere un taglio profondo tra il collo e la spalla. A quel punto il 33enne si accascia sull'asfalto. Gigi scappa via, ma subito quando i carabinieri arriveranno sul posto, verrà data loro una prima descrizione sommaria del ricercato.

Dove è avvenuta l'aggressione non ci sono telecamere, nemmeno il bus ne era dotato. I carabinieri hanno scandagliato, però, le immagini registrate dalle videocamere disseminate per Monti, individuando alcuni profili comparabili con il fuggitivo tramite il sistema di riconoscimento facciale elettronico.

SENZA TETTO DORMONO PER STRADA A ROMA

[…] Anche l'egiziano, dapprima impossibilitato a parlare per via della convalescenza, indica in "Gigi" il suo aggressore. A quel punto per l'italiano è scattato il fermo per il tentato omicidio, portato in carcere a Regina Coeli, il gip ha convalidato la misura.

ROMA - DEGRADO NEI TUNNEL