ROMA CITTA’ APERTA (ALLA SOLIDARIETA’) - VOLONTARI IN CAMPO CONTRO ISOLAMENTO E NUOVE POVERTÀ - DALLA CONSEGNA DELLA SPESA E MEDICINE A PERSONE ANZIANE O CON PROBLEMI DISABILITÀ AL SOSTEGNO DELLE PERSONE SENZA DIMORA- IL SERVIZIO DI RAINEWS: OGNI SETTIMANA 400 NUOVI INDIGENTI. LE DIFFICOLTA’ NEL REPERIRE GENERI ALIMENTARI - VIDEO

servizio rainews volontari roma

MARINO BISSO per repubblica.it

roma volontariato 9

La città che resiste non si ferma neppure con l'emergenza coronavirus. Attivisti e volontari dei comitati e delle associazioni in questi giorni sono impegnati ancora più di prima in varie iniziative solidali: dalla consegna della spesa e medicine a persone anziane o con problemi disabilità con i volontari della Croce Rossa e con i tifosi e i giocatori della squadra di calcio popolare di Villa Gordiani.

"Se non puoi fare la spesa o andare in farmacia, contattaci e ci pensiamo noi, nel rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza. Come? Chiamando o scrivendo un messaggio Whatsapp, dalle 9 alle 18, ai seguenti numeri di telefono: Valeria 3498408431 e Arturo 3385711856. Usciamo insieme da questo momento difficile, organizzaimo la solidarietà territoriale. Insieme si partecipa, uniti si vince" scrivono gli attivisti del Comitato Mammut, di Casale Alba Due e del Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano che fino a poche settimane fa erano impegnati nella battaglia a difesa del parco urbano.

roma volontari 5

Per chi non può stare chiuso in casa perchè una casa non ce l'ha vanno avanti le attività svolte dagli attivisti del Baobab e della Caritas per aiutare le persone senza dimora. E la Rete Cinecittà Bene Comune si è invece mobilitata per consegnare 300 mascherine e disinfettanti al centro di accoglienza alloggiativa temporanea di via Campo Farnia.

Ma ci sono anche raccolte fondi, per acquistare mascherine e altre protezioni per specializzandi e personale medico oppure per potenziare la terapia intensiva del San Camillo come nel caso degli Amici di via Plava.

volontariato beatrice tomasini

C'è chi lancia, come nel caso del Forum del Terzo Settore, un crowfunding per comprare gel e mascherine per i volontari e operatori sociali. E tante le attività di sostegno domiciliare dai municipi nell'VIII, nel III e nel I. Mentre Roma per tutti monotora la sanificazione nelle strade della Capitale. E non si ferma la gara di solidarietà per donare sangue. Al centro Che invece è stato attivato un sostegno psicologico a distanza.

E poi tante iniziative lanciate da casa: l'Accademia popolare antimafia DaSud diventa a portata di clic con libri, video-incontri con autori, letture condivise per adulti, video-letture per bimbe e bimbi, con la web radio RadiodaSud e con i percorsi di educazione non formale a distanza per gli studenti dell'Istituto Enzo Ferrari di Roma Est.

Ma c'è anche radio Vitinia che trasmette i flash mob dai balconi alle attività educative e i consigli per scaricare siti culturali, archivi delle varie cineteche, o per viaggiare e visitare i più importanti musei del mondo. E poi Radio Anticorpi che da Casetta Rossa propone intrattenimento e ricette con i cuochi della Garbatella. Ma non solo: anche pasti caldi e pacchi viveri sono distribuiti e preparati oltre che da Casetta Rossa anche dai volontari di Nonna Roma. Così la città resiste al virus dell'isolamento forzato.

volontariato roma

GLI AMICI DI VIA PLAVA

Non solo raccolte fondi per lo Spallanzani. Il comitato Amici di via Plava, nel rione Prati-Delle Vittorie, infatti, ha lanciato un fundraising a favore del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo. Da giovedì scorso hanno aderito 150 persone.

«Un cittadino ha donato mille euro», spiega Renato Sartini, giornalista ma anche responsabile dei finanziamenti e sponsorizzazioni del comitato che nel quartiere del municipio I ha realizzato un’oasi per bambini e famiglie. Il totale? Quasi diecimila euro. «Ci aspettiamo di raccogliere ancora di più. Il nostro scopo è comprare 4 ventilatori da terapia intensiva invasiva e 7 per quella non invasiva». Per partecipare, andare sulla pagina Facebook “Amici di via Plava”. (Valentina Lupia)

LA SQUADRA DI BORGATA GORDIANI

Dal campo e dagli spalti ai supermercati. Sì, perché giocatori e tifosi della Borgata Gordiani «viste le difficoltà create dalla diffusione del Coronavirus — spiegano dall’associazione di calcio popolare — si mettono a disposizione di anziani e di chiunque altro si trovi in condizioni di difficoltà nel quartiere, per aiutare e acquistare generi alimentari e beni di prima necessità». Per pubblicizzare l’iniziativa, calciatori e tifosi hanno affisso locandine all’ingresso dei palazzi del quartiere del Prenestino: a rispondere, oltre ad anziani di quartiere, anche nuovi volontari che hanno chiesto di prender parte all’iniziativa. La spesa va prenotata ai numeri 346-0270854 o al 320-1883363. Le consegne avvengono martedì e giovedì. ( Valentina Lupia)

IL FORUM DEL TERZO SETTORE

roma volontari

Il Forum Terzo Settore del Lazio ha lanciato una iniziativa di crowdfunding, ovvero una raccolta on line di fondi a offerta libera, per dotare i lavoratori e i volontari di mascherine e guanti per proteggersi dai rischi di contagio. La campagna durerà 15 giorni. Sono almeno 40mila gli operatori sociali, senza considerare i volontari, che lavorano in un settore fondamentale per assistere minori non accompagnati, migranti, persone e anziani non autosufficienti o senza fissa dimora. «Sono servizi che non possono essere sospesi ma siamo senza protezione per noi e le persone di cui ci prendiamo cura - spiega Francesca Danese portavoce del Forum del Lazio - un ringraziamento a chi continua a stare vicino alle persone». (Salvatore Giuffrida)

LA CROCE ROSSA XIII E XIV MUNICIPIO

gabriele carradori volontario

“Resta a casa, ci pensiamo noi” è l’iniziativa del Comitato Municipi 13 e 14 della Croce Rossa Italiana che consiste nel fornire il massimo supporto logistico alla popolazione over 65, portatori di handicap e con limitata mobilità nel territorio dei quartieri Aurelio, Baldo degli Ubaldi, Ottavia, Casalotti, Boccea, Trionfale, Primavalle e limitrofi. Lo scopo è ridurre al massimo gli spostamenti di questa fascia di popolazione. Chiamando al numero 06-81177229, attivo dalle 10 alle 18, 7 giorni su 7, è possibile richiedere spesa, ritiro e ritiro di ricette mediche presso medici di base e consegna di farmaci. Il Comitato, intanto, continua la sua attività di assistenza ai senza fissa dimora per 3 volte alla settimana. (Valentina Lupia)