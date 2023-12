ROMA IN CODICE ROSSO - I PRONTO SOCCORSO DELLA CAPITALE SONO IN TILT, TRA AMBULANZE FERME, SCARSITÀ DI POSTI LETTO E AUMENTO DEI CONTAGI DA COVID E DA INFLUENZA - OGNI GIORNO, C'E' UNA MEDIA DI 55 MEZZI DI SOCCORSO (SUI 150 DIURNI E 100 NOTTURNI) BLOCCATI DAVANTI ALLE STRUTTURE A CAUSA DELLA MANCANZA DI POSTI PER ACCUDIRE I MALATI - L'ALLARME DEL PERSONALE SANITARIO: "SIAMO ESPOSTI A RISCHI SEMPRE MAGGIORI DI AGGRESSIONI PER LE LUNGHE ATTESE"

Estratto dell'articolo di Clemente Pistilli per “la Repubblica”

ambulanza

Caduta sulle scale della linea A della metropolitana, nella stazione Anagnina, una donna è rimasta ferita a terra tre ore prima di ricevere i soccorsi: l’ambulanza chiamata alle 15 è arrivata alle 18.10. E non è un caso isolato a Roma. […]

Il sistema dell’emergenza nella capitale è in grande affanno. Con l’aumento dei casi di Covid e di influenza, i pronto soccorso romani sono presi d’assalto. Mancano posti letto e le ambulanze del 118 restano bloccate fuori dagli ospedali anche per dodici ore. Con il risultato che a occuparsi delle emergenze restano circa la metà dei mezzi a disposizione e i ritardi si accumulano. […] Ieri le ambulanze ferme fuori dai pronto soccorso di Roma erano 64. Quasi la metà di quelle a disposizione dell’Ares 118, l’azienda che si occupa dell’emergenza sanitaria, che conta su circa 150 mezzi nelle ore diurne e su circa 100 in quelle notturne.

AMBULANZA

Blocchi importanti del resto sono confermati dalla stessa azienda, specificando che c’è ormai una media di 55 ambulanze bloccate contemporaneamente, con inevitabili ripercussioni sul servizio Inutili anche le dieci ambulanze in più messe in campo dalla scorsa settimana. Tra il personale dell’emergenza c’è grande apprensione. Il coordinatore delle Rappresentanze sindacali unitarie, Andrea Perniè, ha scritto alla manager Maria Paola Corradi: «Siamo esposti a rischi sempre maggiori di aggressioni per le lunghe attese che l’utenza ha nel ricevere il mezzo di soccorso richiesto».

AMBULANZE ROMA 1

Ancora: «I carichi di lavoro sono divenuti insostenibili». Più dura la Usb, sottolineando che il 27 dicembre scorso c’erano «in coda», dunque in attesa di essere effettuati, ben 101 interventi: «Abbiamo formalmente richiesto alla direzione aziendale la rimozione immediata della direttrice della centrale operativa di Roma. Da due anni segnaliamo procedure che rallentano ulteriormente il già complesso sistema di emergenza».

incendio ospedale di tivoli

[…] Non sembra tra l’altro funzionare la cura scelta dal presidente della Regione, il meloniano Francesco Rocca, che, per decongestionare i pronto soccorso, a maggio ha acquistato 350 posti letto dai privati, investendo 23 milioni di euro, […] Andato a fuoco l’ospedale di Tivoli, dove la notte dell’Immacolata hanno perso la vita tre pazienti, il governatore Rocca ha inoltre acquistato ulteriori 178 posti letto dai privati, con una spesa di oltre 10 milioni, sempre per decongestionare i pronto soccorso.

AMBULANZE ROMA 1

Ma ieri sera a Roma erano ben 470 i pazienti nelle strutture di emergenza in attesa da oltre un giorno di un posto letto. E la situazione più pesante era proprio quella degli ospedali che, con il nuovo investimento fatto dalla Regione Lazio, dovevano essere alleggerite. Al Pertini, preso d’assalto dopo la chiusura dell’ospedale di Tivoli, c’erano 132 pazienti, 88 in attesa di un posto letto e 77 da più di 24 ore. Centoventi i malati al pronto soccorso del Sant’Andrea, 48 in attesa di un posto letto da più di un giorno.

E 164 i pazienti all’Umberto I, 34 in attesa sempre da più di un giorno di essere ricoverati in reparto. […]

ARTICOLI CORRELATI

incendio ospedale di tivoli incendio ospedale tivoli incendio ospedale di tivoli AMBULANZE ROMA