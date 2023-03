vincenzo crimi e mariafrancesca (2)

Dagonews

La Roma godona è tornata: si è riaccesa, all’improvviso, in una notte di inizio primavera. I primi tepori di marzo devono aver risvegliato antichi pruriti e nascosti desideri. Chi era precipitato in letargo s’è destato, accaldato e sudato. E si è ritrovato in un festone ultra-cafonal nel lussuoso palazzo, vicino piazza del Popolo, del re dei farmacisti Vincenzo Crimi.

claudio lotito foto di bacco (1)

Una Rolls Royce parcheggiata nel chiostrino interno ha accolto gli ospiti: era la promessa a quattro ruote di una serata rombante. Infatti ad ancheggiare tra i saloni della festa, s’ammiravano folte schiere di avvenenti fanciulle in fiore, ex pantere da passerella, cacciatrici di doti, tutte accomunate da un marcato accento dell’Est Europa.

Con gli occhi fuori dalle orbite, i party-giani hanno marcato a uomo le stangone in tacco 12 e nuance biondo-cash: un assalto a Iban sguainato per accaparrarsi un numero di telefono, un contatto social, un palpito di labbra.

jimmy ghione con la pizza napoletana (2)

Tra i numerosi invitati troneggiava paciarotto, dopo la vittoria del derby, il presidentissimo della Lazio Claudio Lotito. Avvistato un ammaccato Jimmy Ghione, malmenato al bar dell’Agenzia delle Entrate, che ha provato disperatamente a spiegare ad una sventola l’improbabile colore dei suoi capelli.

In rappresentanza del mondo Rai c’era il giornalista (per mancanza di notizie) Leonardo Metalli. L’inviato del Tg1 ha dato sfogo alla sua verve da cronista d’assalto (al buffet) mettendosi, su mandato di padron Crimi, a giochicchiare al mixer per infliggere ai presenti un punitivo karaoke fino a notte inoltrata.

leonardo metalli foto di bacco

Avvistato un survoltato Fabrizio Rocca che gattonava nella festa con la sicurezza dell’habitué, annunciando ai presenti di avere una stanza al Senato, con al fianco la fidanzata sudamericana, alla quale sembrava preferire il lauto buffet. Nell’insalatona di svippatelli, giornalisti e professionisti della “Roma godona”, svettava il mai paludato Ignazio La Russa.

Il presidente del Senato, scortato dall’assistente personale, ha incassato salamelecchi e pacche sulle spalle, venerato come un Re taumaturgo. Insomma, è stato un assalto furibondo stile Azovstal alla russa e a…La Russa.

ignazio la russa vincenzo crimi fabrizio rocca leonardo metalli fabrizio rocca fabrizio rocca foto di bacco