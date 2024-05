A ROMA I “GRETINI” STANNO FACENDO PIÙ DANNI DEI BARBARI – GLI "ECO-VANDALI" DEL GRUPPO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE” HANNO IMBRATTATO CON UNA VERNICE ARANCIONE I NEGOZI DI "FOOT LOCKER" E "NIKE" SU VIA DEL CORSO. CINQUE DI LORO HANNO INCOLLATO ADESIVI ALLE PORTE DEI NEGOZI – IERI UN GRUPPETTO DI RAGAZZINI AVEVA FATTO IRRUZIONE AGLI "INTERNAZIONALI" DI TENNIS, LANCIANDO VERNICE E INTERROMPENDO UN MATCH - VIDEO

A #Roma, dove si stanno svolgendo gli Internazionali d'Italia di tennis, una partita è stata interrotta per una protesta con invasione di campo da parte degli attivisti di #UltimaGenerazione. pic.twitter.com/o1AAdqotm0 — ilGiornale (@ilgiornale) May 13, 2024

Roma, blitz di Ultima generazione in centro: vernice arancione sulle vetrine dei negozi pic.twitter.com/2wSsaaomMU — AGTW (@AGTW_it) May 14, 2024

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Blitz di Ultima Generazione a Roma. Gli attivisti hanno imbrattato con la vernice arancione I negozi di 'Foot Locker' e 'Nike' su via del Corso. Cinque ambientalisti si sono seduti a terra e hanno incollato adesivi alle porte dei negozi con la scritta "Contro il G7 e un governo che non fa nulla".

