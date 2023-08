ROMA È IN MANO AGLI SVALVOLATI - DOPO L'UOMO CHE HA RUBATO UN FURGONE SCATENANDO IL PANICO NELLE STRADE DELLA CAPITALE, SI REGISTRA UN ALTRO EPISODIO DI FOLLIA METROPOLITANA: UN UOMO HA PROVATO A COLPIRE CON UN BOTTIGLIA ROTTA I VIGILI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (VIDEO!) - L'AGGRESSIONE E' AVVENUTA DAVANTI ALLA STAZIONE TERMINI - I DUE AGENTI HANNO DOVUTO ESTRARRE LE PISTOLE PER TENERE A DISTANZA L'UOMO. ALLA FINE...

A poche ore dal rocambolesco inseguimento tra il Grande raccordo anulare, via Ostiense e via Gregorio VII, dove un 50enne, a bordo di un furgone, è stato fermato dopo aver seminato il panico in strada, un nuovo episodio di follia metropolitana - raccontato in un video pubblicato da Welcome to Favelas - è avvenuto nel centro di Roma.

Nel filmato si vedono due agenti della polizia locale di Roma Capitale, armati di pistola, mentre tentano di contenere un uomo che, armato di coltello, semina il panico in piazza dei Cinquecento, all'altezza del parcheggio per i taxi, nelle adiacenze della stazione Termini, lo snodo ferroviario più grande d'Europa. [...]

