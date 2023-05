ROMA NORD NON È COSA PER TOTTI – IL “PUPONE” HA DECISO DI LASCIARE L'ATTICO AFFITTATO SEI MESI FA INSIEME A NOEMI BOCCHI A VIGNA CLARA, PER TORNARE ALL'EUR – LA PRIORITÀ DELL'EX CALCIATORE È AVVICINARSI AI SUOI TRE FIGLI, RIMASTI A VIVERE CON ILARY E IL SUO FIDANZATO BASTIAN NEL VILLONE ALL'EUR CHE UN TEMPO FU LA DIMORA DELL'EX CAPITANO GIALLOROSSO – LA COPPIA TOTTI-BOCCHI STAREBBE CERCANDO UN IMMOBILE CON UN AMPIO GIARDINO E…

Che sia un attico o una villa, per Francesco Totti poco cambia. L'importante è stare più vicino ai figli, specialmente dopo che il loro collocamento prevalente è andato a Ilary Blasi, insieme alla villa dell'Eur (e a un assegno da 12.500 euro). Questo, almeno, è quanto ha detto la prima sentenza provvisoria formulata dal giudice civile.

Ma mentre Cristian e Chanel hanno una minicar e sono quindi autonomi, seppur minorenni, per Isabel la situazione si complica. Specialmente quando la conduttrice de "L'isola dei famosi" è negli studi televisivi a Milano. Per stare più vicino ai figli, dunque, Totti e la compagna Noemi Bocchi hanno deciso di dare un'occhiata al mercato immobiliare dell'Eur, una zona che l'ex capitano giallorosso conosce ormai come le sue tasche.

Il progetto, insomma, è quello di lasciare l'attico (più superattico) affittato a Roma nord dove si era trasferito poco prima di Natale con la sua compagna e trasferirsi vicino alla maxi-villa dell'Eur rimasta a Ilary Blasi.

La coppia è in cerca di un immobile con grande spazio esterno, meglio se una villa. Ma anche gli spazi interni contano: la richiesta sarebbe per almeno 3 o 4 camere da letto, per poter ospitare comodamente tutti i figli di entrambi. E così dalla villa al Torrino da ristrutturare (ma che avrebbe anche un ufficio e un box per più automobili) all'attico in via Copenaghen con palestra, piscina privata e vista sull'Eurosky Tower, la coppia ha molto da valutare. […]

