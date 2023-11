ROMA NUN FA LA STUPIDA - NEL QUARTIERE EBRAICO DELLA CAPITALE SONO STATI DISEGNATI DEI GRAFFITI CHE PARAGONANO LA STELLA DI DAVID ALLA SVASTICA - SONO COMPARSI IN TRE PUNTI DIVERSI, ALL'INTERNO DEL GHETTO, A DUE PASSI DALLA SINAGOGA (PRESIDIATA DAI CARABINIERI) - ALCUNI GIORNI FA, SEMPRE IN QUELLA ZONA, ERANO STATE VANDALIZZATE DELLE PIETRO D'INCIAMPO...

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - La Stella di David, il segno uguale e la svastica nazista: sono le scritte apparse sui muri del Quartiere Ebraico di Roma e in alcune zone di Trastevere. I graffiti sono apparsi in piazza di Monte Savello, in via di Monte Savello e in piazza delle Cinque Scole, a poca distanza dal Tempio Maggiore della Capitale. Sulla comparsa delle scritte indagano i carabinieri. Nei giorni scorsi nella zona del ghetto erano state annerite quattro pietre d'inciampo, poste in ricordo di alcuni ex deportati nei lager nazisti.

