ROMA ORMAI È PEGGIO DI CARACAS (CON TUTTO IL RISPETTO PER CARACAS) – UN 46ENNE MILANESE È STATO ACCOLTELLATO ALLA STAZIONE TERMINI DA TRE MAROCCHINI, CHE VOLEVANO RAPINARLO. LO HANNO FERITO E GLI HANNO RUBATO UN CELLULARE E VENTI EURO. È RICOVERATO IN OSPEDALE ED È GRAVISSIMO – IL TUTTO A POCHE SETTIMANE DAL TENTATO OMICIDIO DI UNA RAGAZZA ISRAELIANA DA PARTE DI UN SENZATETTO POLACCO

È stato accoltellato domenica 5 febbraio alle 23,30 e adesso lotta tra la vita e la morta. Tutto è accaduto all’uscita della stazione Termini, teoricamente iper presidiata dalle forze dell’ordine: un milanese di 46 anni venuto a Roma per qualche giorno è stato colpito con tre fendenti al torace. L’uomo è ricoverato sotto osservazione in un ospedale romano mentre i suoi accoltellatori tre giovani del Marocco sono stati arrestati per tentato omicidio. Si tratta di una tentata rapina: i giovani hanno rubato un cellulare e venti euro.

Il pm Francesco Basentini potrebbe riqualificare il fatto in omicidio preterintenzionale nel caso in cui il turista milanese morisse. Accade a poche settimane dal tentato omicidio della giovane israeliana da parte di un senzatetto polacco, in seguito arrestato dalle forze dell’ordine. Stavolta però si è svolto tutto al di fuori del terminal in via Giolitti. […]

