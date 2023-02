ROMA ORMAI È TERRA DI NESSUNO E I CITTADINI SONO COSTRETTI A DIFENDERSI DA SOLI – SULLA METRO A, ALCUNI PASSEGGERI HANNO SORPRESO UN BORSEGGIATORE IN AZIONE E L'HANNO BLOCCATO. TRA URLA, PAROLACCE E MINACCE, IL LADRO HA TENTATO DI DIVINCOLARSI, MA È STATO COSTRETTO A SCENDERE DAL VAGONE – LA SCENA, RIPRESA CON UN CELLULARE, È DIVENTATA VIRALE SUI SOCIAL – VIDEO!

Paolo Foschi per www.corriere.it

Alcuni passeggeri della metro A, a Roma, hanno sorpreso e bloccato un borseggiatore in azione su uno dei treni della linea, costringendolo fra urla, parolacce e minacce, a scendere nella stazione Numidio Quadrato, al Tuscolano.

La scena è stata ripresa da un altro passeggero e il video, diventato subito virale, è stato pubblicato sulla pagina Instagram Welcome To Favelas. Non è stato specificato quando si è verificato l'episodio.

