Estratto dell’articolo di Alessia Marani e Flaminia Savelli per “Il Messaggero”

Seguiti e rapinati mentre tornano a casa. Minacciati con le pistole mentre restano imprigionati con i loro suv o auto sportive in mezzo al traffico dell'ora di punta nelle strade della Capitale. L'ultimo incubo per gli automobilisti romani è quelle delle rapine subite al volante, fermi al semaforo o per dare la precedenza, persino quando rallentano per accedere alla rampa del garage.

La modalità è quasi sempre la stessa: in due a bordo di uno scooter, caschi scuri sulla testa, si affiancano, puntano l'arma contro il finestrino. Se necessario, per essere ancora più incisivi, con il calcio della pistola spaccano e mandano in mille frantumi i finestrini.

Le "batterie" criminali mirano soprattutto agli orologi di lusso. E si sono fatte più spietate e violente. Non è un caso, secondo gli investigatori, che sette mesi fa a un professionista di Roma nord (uno dei quadranti sotto assedio) i banditi hanno sparato contro le portiere per convincerlo a mollare loro il Rolex.

Tre giorni fa un colpo a mano armata in Prati, nel quartiere dei tribunali e della Rai, giovedì prima la rapina sventata dalla prontezza della vittima designata, un imprenditore di 50 anni, che rientrava a casa a Vigna Clara e, dopo appena mezz'ora, a un chilometro di distanza, quella messa a segno ai danni di un altro professionista a Ponte Milvio. «Dammi l'orologio o t'ammazzo», il refrain, forse della stessa "batteria".

Solo la Sezione antirapina della Squadra mobile ha schedati oltre duecento "trasfertisti" tutti provenienti dall'area di Napoli. La malavita partenopea sembra agire secondo una mappa ben studiata di Roma. Dal rione Sanità le gang puntano dritte ai quartieri più a Sud: all'Eur, al Torrino e all'Aventino.

Dai vicoli dei "Quartieri", invece, la rotta della mala porta più a Nord: al Salario, ai Parioli, al Flaminio e in Prati. Stando a recenti informative dei carabinieri alle batterie non interessa quanto valga ogni singolo orologio, che sia un Rolex, un Jaeger-LeCoultre, un Cartier. Per ogni pezzo portato ai ricettatori specializzati i rapinatori intascherebbero una quota fissa di mille euro. Basta una giornata "buona" su Roma per assicurarsi uno "stipendio" mensile. […]

