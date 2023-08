A ROMA IL PIZZARDONE VIENE PRESO A PIZZE - LA DURA ESTATE DEL VIGILE URBANO PRESO PER IL CULO SUI SOCIAL: C’È CHI È STATO COSTRETTO A IMMERGERE LA TESTA NELLA FONTANA DI TREVI PER RECUPERARE IL CELLULARE DI UNA TURISTA E CHI HA DOVUTO SCAZZARE CON UNA SPAZZINA A PIAZZA DI SPAGNA - PER NON PARLARE DEL POVERACCIO CHE SI È IMMOLATO PER FARE LA FOTO A UNA RAGAZZA AL COLOSSEO E QUELLI CHE MOLLANO STIVALETTI D’ORDINANZA PER INFILARE I MOCASSINI…

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica”

vigili urbani a roma 2

Goffi, ma anche altruisti. Costantemente nell’occhio del ciclone, anche quando hanno ragione o si distinguono con gesti eroici. È un’estate in prima linea quella degli agenti di polizia locale di Roma, tra salvataggi estremi, liti plateali e abbigliamento a volte discutibile. Mentre si aspetta l’esito del concorso per gli 800 agenti che andranno a rimpolpare le fila del corpo sotto organico di circa tremila unità, l’attenzione è tutta sui pochi rimasti a combattere in strada: tra multe, palette e non solo. Perché tra le specialità degli agenti ci sono anche i tuffi plastici.

Un dato è evidente: fra tutte le forze dell’ordine, i vigili urbani sono i più “ memati” e questo perché si ritrovano a lavorare nei posti più turistici dove c’è sempre qualcuno pronto a riprendere con il proprio smartphone. […[

vigili urbani a roma 3

La lite di piazza di Spagna dello scorso 8 agosto è solo l’ultimo in ordine cronologico dei casi finiti sui social network. La scena è surreale: un agente litiga ferocemente con una spazzina che lo insulta: «Verme, toglimi le mani di dosso» .

La discussione sarebbe nata dopo la richiesta degli operatori dell’Ama di far alzare alcuni ragazzi che dopo il concerto di Travis […] «Ma perché non li cacciate invece di stare in macchina a non fare niente?», l’approccio provocatorio della donna ha dato vita alla lite, che rischia ora di finire in tribunale. La spazzina, infatti, insieme a un collega è stata denunciata per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire generalità.

Un discorso a parte meritano gli agenti chiamati a lavorare a Fontana di Trevi. Il più celebre è il vigile struzzo, che per recuperare il telefono di un turista, lo scorso giugno, ha immerso la testa dentro l’acqua. […]

LITE TRA NETTURBINI AMA E VIGILI URBANI DI ROMA

Lo stesso accade al Colosseo, dove ogni minimo passo falso diventa subito un caso. Lo scorso ottobre fece scalpore l’immagine del pizzardone “ piacione”, che si mise in ginocchio per fotografare una turista in cerca dello scatto perfetto.

[…] Discorso a parte meritano le licenze sull’abbigliamento, un genere potenzialmente infinito. C’è chi agli stivaletti d’ordinanza preferisce dei più comodi mocassini aperti da barca, ideali per l’estate. Ma anche chi alla cintura bianca privilegia una seconda cintura marrone. […]

vigili urbani a roma 5 vigili urbani a roma 1 vigili urbani a roma 4