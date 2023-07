ROMA PRENDA SPUNTO DA PARIGI - LE ACQUE DELLA SENNA SONO STATE RIPULITE AL PUNTO CHE, ENTRO UN ANNO, SARÀ POSSIBILE FARSI IL BAGNO NEL FIUME DELLA CAPITALE FRANCESE - IL PROGETTO DELLA SENNA BALNEABILE È STATO SPINTO DALLA SINDACA ANNE HIDALGO, CON UN MAXI INVESTIMENTO DI 1,4 MILIARDI DI EURO, PER OSPITARE TRE PROVE OLIMPICHE IN VISTA DEI GIOCHI DEL 2024, MA ANCHE PER RENDERE PARIGI VIVIBILE NEI PROSSIMI DECENNI, QUANDO LA TEMPERATURA POTREBBE ARRIVARE A 50° PER COLPA DEL RISCALDAMENTO CLIMATICO…

Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per www.corriere.it

I Giochi olimpici di Parigi cominciano tra un anno esatto, il 26 luglio 2024, e la sindaca Hidalgo sottolinea quel che sembra un innegabile successo: le acque della Senna ospiteranno, come promesso, tre prove olimpiche, e l’anno dopo saranno i parigini a potersi tuffare nel fiume. Nel tratto della Senna che scorre sotto alla Tour Eiffel gli atleti olimpici disputeranno le gare della maratona di nuoto, triathlon e paratriathlon.

I test degli ultimi giorni dimostrano che le acque della Senna sono ormai pulite o quasi, e la loro qualità dovrebbe ancora migliorare con le misure previste nei prossimi mesi […] Nel 1990 l’allora sindaco di Parigi e futuro presidente della Repubblica, J acques Chirac, proclamò che «entro tre anni farò il bagno nella Senna davanti a tutti per provare che è diventato un fiume pulito». Chirac è morto nel 2019 senza avere realizzato il suo sogno.

[…] Ma il grande investimento di 1,4 miliardi di euro sembra dare i suoi frutti e le Olimpiadi serviranno come prova generale di una progressiva apertura a tutti che comincerà nel 2025 con tre siti parigini già identificati: davanti all’île Saint-Louis sul lato rive droite, tra il porto di Grenelle e le rive dell’île au Cygnes, e a Bercy davanti alla Biblioteca nazionale di Francia.

La Senna balneabile è vista, in prospettiva, anche come uno dei tanti accorgimenti necessari per rendere Parigi ancora vivibile nei prossimi decenni, quando la temperatura potrebbe arrivare a 50° per colpa del riscaldamento climatico. […]

La sindaca Anne Hidalgo punta molto a riuscire dove i predecessori — da Chirac al suo mentore Bertrand Delanoë — hanno fallito, ma deve guardarsi dalle critiche di chi la accusa di dedicarsi solo a battaglie mediatiche e un po’ evanescenti su piste ciclabili e bagno nella Senna, trascurando problemi più profondi come la povertà in crescita. Forse anche per questo ieri la sindaca ha lanciato un appello al presidente Macron per trovare una soluzione a medio-lungo termine per i clochard, per adesso destinati semplicemente a venire redistribuiti nel resto della Francia, l’estate prossima, per non rovinare l’immagine di Paris 2024.

