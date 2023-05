A ROMA UNA RAGAZZINA DI 12 ANNI È STATA LASCIATA SOLA IN CASA DAI GENITORI TRA 140 DOSI DI COCAINA E 355 DI HASHISH - IL PADRE E LA MADRE, DOPO UNA VIOLENTA LITE, SONO ANDATI IN OSPEDALE PER FAR MEDICARE LA FERITA ALLA TESTA DELL'UOMO (OPERA DI UNA “MAZZATA” RICEVUTA) - LA MADRE DELLA DONNA, CHE ABITA LÌ VICINO, HA SENTITO LE URLA E HA AVVERTITO I CARABINIERI. QUANDO I MILITARI SONO ENTRATI IN CASA HANNO TROVATO...

Estratto dell’articolo di Federica Pozzi per “il Messaggero”

Gli agenti del commissariato di villa Glori lunedì notte erano stati chiamati per una lite con feriti in un appartamento dall'altra parte della strada, ma quando sono intervenuti hanno trovato ben altro. Al loro arrivo in casa, da sola, la figlia (minorenne) di Maria. T. 35 anni, cubana. Ora imputata insieme al compagno, di 39 anni, romano.

La bambina dodicenne, sotto shock, la casa a soqquadro, per terra tracce di sangue e residui di cocaina, dentro un vaso e nella borsa della donna, la droga, oltre al materiale per il confezionamento. I due imputati erano andati in ospedale, perché l'uomo, durante una lite, si era ferito alla testa.

Accusati di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, i due sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia in attesa del processo.

A chiamare gli agenti era stata la madre della donna. Al loro arrivo in casa, però, c'era solo la minore che, sotto shock, guardava dallo spioncino della porta ma non apriva. Grazie all'intervento della donna, che aveva un doppione delle chiavi dell'appartamento, gli agenti sono riusciti a entrare e hanno trovato la figlia dell'imputata spaventatissima ma illesa, fortunatamente non era stata coinvolta nel litigio.

Fin da un primo controllo, hanno notato, tra i vestiti gettati a terra nella camera da letto, la cocaina e materiale per il confezionamento, oltre a un vassoio d'argento con residui di droga e un bilancino di precisione.

[…] Anche il portafoglio della donna era intriso di cocaina, mentre dietro ai cuscini del divano i poliziotti hanno trovato altri due involucri: uno conteneva 18 grammi di coca e l'altro 19 grammi di hashish. Mentre per terra c'erano evidenti tracce di droga e macchie di sangue, probabilmente riconducibili alla ferita che l'uomo si era procurato durante il litigio.

I due imputati, accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed entrambi senza precedenti penali, hanno dichiarato di fare uso di cocaina, spiegando così la quantità rinvenuta nell'appartamento. […]

Dalla perizia sulle sostanze rinvenute erano risultate 355 le singole dosi di hashish e 140 quelle di cocaina. Il pm Raimondo Orrù, nel processo per direttissima, aveva richiesto le misure cautelari per entrambi: arresti domiciliari per l'uomo e obbligo di firme per la donna. […]