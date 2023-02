TRANQUILLI, I FERRAGNEZ NON SI LASCERANNO FACILMENTE: HANNO TROPPI AFFARI IN COMUNE! – TRA POST SPONSORIZZATI, CANZONI, CONTRATTI CON TV E PIATTAFORME E DIRITTI D’IMMAGINE, CHIARA FERRAGNI E FEDEZ GUADAGNANO CIRCA 20 MILIONI DI EURO ALL'ANNO. A QUESTO SI AGGIUNGONO LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE E GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI (COME LA VILLA SUL LAGO DI COMO DA 5 MILIONI CHE AVREBBERO APPENA ACQUISTATO) – TUTTI I BUSINESS DELLA COPPIA CHE DOPO SANREMO APPARE SCOPPIATA