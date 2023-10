ROMA SI BLINDA COME DOPO L'11 SETTEMBRE - L’ITALIA È IN MASSIMA ALLERTA PER I POSSIBILI ATTENTATI TERRORISTICI: IL MINISTERO DELL’INTERNO AUMENTA LA SICUREZZA DOPO LO SCOPPIO DELLA GUERRA IN ISRAELE E L'INVITO DI KHALED MESHAAL, EX CAPO DI HAMAS, DI SCENDERE IN PIAZZA DOPO LA PREGHIERA DEL VENERDÌ - MASSIMA ATTENZIONE NEGLI AEROPORTI E STAZIONI, MA ANCHE NEI LUOGHI FREQUENTATI COME COLOSSEO E VATICANO...

Da www.rainews.it

Il Viminale alza l'allerta sicurezza contro possibili attentati terroristici dopo i fatti in Israele e l'invito di Khaled Meshaal, ex capo di Hamas, di scendere in piazza dopo la preghiera del venerdì. Massima attenzione per aeroporti e stazioni, ma anche per i luoghi turistici molto frequentati come Colosseo e Vaticano. Il Prefetto di Roma Lamberto Giannini conferma "il rafforzamento della vigilanza nella Capitale" ai livelli dell'11 settembre.

Metal detector più sensibili a Fiumicino e Ciampino e controlli più severi dei bagagli, nuovo impulso per pattugliamenti e intelligence, attenzione nei presidi dei luoghi ebraici dal Ghetto alla Sinagoga, rimodulato l'ingresso a San Pietro, controlli anche alla Moschea. Attenzione nella capitale anche per i luoghi istituzionali, Camera, Senato, Palazzo Chigi. Sorvegliati speciali il sit in pro Palestina di Piazza Vittorio e il corteo degli antagonisti alla Sapienza.

