29 apr 2024 19:37

A ROMA STA PER SCOPPIARE UNA GUERRA TRA CRIMINALI? - ALCUNI COLPI DI PISTOLA SONO STATI SPARATI CONTRO CASA DI UNO DEI MEMBRI DEL CLAN CASAMONICA - DUE PERSONE, CON I VOLTI COPERTI DA UN CASCO INTEGRALE, SI SONO FERMATE CON UNA MOTO DAVANTI ALL'ABITAZIONE DEL 44ENNE E UNO DEI DUE HA FATTO FUOCO PUNTANDO ALLA FINESTRA, MANDATO IN FRANTUMI UN VETRO - NON CI SONO STATI FERITI...