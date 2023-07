A ROMA I TURISTI FANNO COME CAZZO JE PARE – UN UOMO SI È ARRAMPICATO SULLE STATUE DELLA FONTANA DI TREVI E SI È ESIBITO IN UN TUFFO, TRA GLI APPLAUSI E LE RISATE DI DECINE DI PERSONE. POI HA RIPETUTO LA “PRODEZZA” DA UN PUNTO ANCORA PIÙ ALTO DEL MONUMENTO – L'IMBECILLE È STATO POI FERMATO E MULTATO DAI PIZZARDONI – L'ASSESSORE ROMANO AL TURISMO, ALESSANDRO ONORATO: “È L’ORA DI STABILIRE UNA LIMITAZIONE ALL’ACCESSO ALLA FONTANA” – VIDEO

[...] L'atteggiamento senza rispetto di un uomo, forse un turista, che si è arrampicato sulle statue della Fontana di Trevi, vietato dal regolamento cittadino e come se fosse in una piscina o in mare, si è alzato in piedi e si è esibito in un tuffo nella fontana più celebre al mondo, mentre gli spettatori lo applaudivano, lo fotografano e lo riprendevano con gli smartphone. Poi si è arrampicato verso un punto più alto per tuffarsi ancora una volta, come se fosse il trampolino di una piscina.

E' di nuovo il portale social "Welcome to Favelas" a documentare la vicenda, tra cui la multa che il tuffatore avrebbe ricevuto dalle mani degli agenti di Polizia Roma Capitale. E' l'ennesimo tuffo nella Fontana di Trevi, solo nell'ultimo mese, quattro bagni. Un gesto spregevole che si unisce agli altri atti vandalici di questa bollente estate 2023, come le iscrizioni sulle mura del Colosseo.

"Lo spettacolo indecente dell’altra notte a Fontana di Trevi con l’ennesimo turista che si prende gioco del patrimonio storico-culturale della nostra città e delle nostre regole, non è più tollerabile. Questa è pura barbarie a cui non abbiamo alcuna voglia di sottacere, come è molto preoccupante l’applauso complice dei presenti - ha dichiarato Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale a Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda

È giunta l’ora di stabilire una limitazione all’accesso alla fontana. Dobbiamo studiare con Prefettura, Soprintendenze e ministeri competenti le soluzioni più adeguate. Le multe dei vigili e i molteplici appelli al buon senso non bastano più. I turisti non possono far impunemente quello che vogliono, serve rispetto e dobbiamo preservare davvero i luoghi più preziosi al mondo [...]

