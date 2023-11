A ROMA VIENE GIÙ TUTTO – UNA DONNA È MORTA DOPO ESSERE STATA SCHIACCIATA DA UN ALBERO CADUTO PER IL VENTO, IN ZONA MONTEVERDE: LA SIGNORA AVEVA 81 ANNI ED È STATA TRAVOLTA DALLA GROSSA PIANTA – LA LEGA ATTACCA GUALTIERI: “SONO MESI CHE ALBERI SI SCHIANTANO SU PERSONE, AUTOMOBILI E CICLOMOTORI. È IL FALLIMENTO DELLA GESTIONE E DEL MONITORAGGIO DELLE PIANTE”

Estratto dell’articolo di Lorenzo Nicolini per www.romatoday.it

albero caduto a roma, in via di donna olimpia monteverde

Tragedia a Roma. Una donna è morta, schiacciata da un albero caduto in via di Donna Olimpia 56 […]. La vittima ha perso la vita sul colpo, travolta dalla grossa pianta intorno alle 10:20 di oggi, sabato 25 novembre. Inutili i soccorsi del 118 che hanno tentato di rianimare la donna di 81 anni. Sul posto anche la polizia locale di Roma capitale, i vigili del fuoco e il personale del 118.

[…] La strada è stata chiusa in via cautelativa per circa metri 150 su entrambi i lati di via di Donna Olimpia per le verifiche di tutti gli alberi presenti. La salma dell'anziana sarà messa a disposizione della magistratura.

[…] Immediato il commento di Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, Giovanni Picone, capogruppo della Lega in XII Municipio e Valeria Campana, coordinatore del XII municipio, intervenuti sulla drammatica storia di via di Donna Olimpia: "Ci stringiamo intorno alla famiglia della signora scomparsa. Al sindaco Roberto Gualtieri chiediamo di aprire un serio e continuativo confronto con le associazioni di tutela del verde che denunciano una gestione del patrimonio arboreo capitolino poco chiara e molto costosa che merita di essere approfondita per evitare tragedie come questa e allo stesso che non permetta il taglio indiscriminato di alberi sani" o dichiara in una nota Fabrizio Santori.

alberi caduti a roma 1

"Sono mesi purtroppo che alberi di primaria grandezza si schiantano su persone, automobili e ciclomotori attentando la vita di numerose persone. E questo purtroppo è stato fatale. Con l'ondata di maltempo viene per l’ennesima volta messa in crisi la città e la vita dei residenti. Questo è il definitivo fallimento della gestione e monitoraggio delle alberature soprattutto su questo territorio che conta, in pochi mesi, solo oggi almeno 4 crolli di alberi ad alto fusto. È preoccupante il ritardo nell’affidamento dei bandi, le risorse assolutamente esigue e una gestione disorganizzata del monitoraggio e delle potature", aggiungono Picone e Campana.

[…] Il forte vento che da oggi sta colpendo Roma ha causato il crollo di altre alberature. Sempre nel XII municipio un altro albero è crollato in via Romano Guerra nella zona di Massimina. A Garbatella, in via Nicolò da Pistoia, alberi sono caduti sulla stessa strada. All'Alessandrino, in via del Pergolato, dei rami caduti hanno ferito una donna che camminava a piedi sul marciapiede. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco con la squadra 12 A del Tuscolano. […]

alberi caduti a roma 3 alberi caduti a roma 5 alberi caduti a roma 4 alberi caduti a roma 6 alberi caduti a roma 2