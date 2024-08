28 ago 2024 09:20

A ROMA È VIETATO MORIRE AD AGOSTO - NONOSTANTE CI SIANO UN MIGLIAIO DI SALME IN ATTESA AL CIMITERO DI PRIMA PORTA, IL NUMERO DI DEFUNTI CREMATI IN QUESTO MESE È CROLLATO - NORMALMENTE, DURANTE L'ANNO, SE NE "SMALTISCONO" 65 AL GIORNO, MA AD AGOSTO SI SCENDE A 30, A VOLTE ANCHE A ZERO - LA COLPA? SAREBBE DEL FATTO CHE AL VERANO, ALTRO CIMITERO DI ROMA, NON VENGONO EVASE LE PRATICHE - NEL FRATTEMPO DALLE BARE, A CAUSA DEL CALDO, ESCE DI TUTTO...