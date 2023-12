ROMAN, NON' FA LO STUPIDO STASERA – È GUERRA APERTA TRA ROMAN ABRAMOVICH E IL GOVERNO BRITANNICO PER I CIRCA 3 MILIARDI DI DOLLARI DELLA VENDITA DEL CHELSEA – L’OLIGARCA SOSTIENE DI VOLER DARE I SOLDI PER METÀ ALL’UCRAINA, E L’ALTRA METÀ A “TUTTE LE VITTIME DI GUERRE” – IL TIMORE DI RISHI SUNAK E IL “FOREIGN OFFICE” È CHE I SOLDI DELL’EX PROPRIETARIO DEL CLUB LONDINESE POSSANO FINIRE ANCHE NELLE MANI DI OSCURE “CHARITY” CHE OPERANO IN RUSSIA O ADDIRITTORA DEGI DITTATORI E GENERALI AFRICANI ALLEATI DI PUTIN…

Estratto dell’articolo di Jacopo Iacoboni per “la Stampa”

roman abramovich 3

Roman Abramovich non si rassegna. E continua a litigare con il governo britannico per i soldi della vendita del Chelsea (che sono almeno 3 miliardi di dollari certi). Abramovich continua a voler dare i soldi solo per metà all’Ucraina, e l’altra metà, in vario modo, a «tutte le vittime di guerre», come La Stampa raccontò a luglio. Il punto è che tra le vittime delle guerre ci possono essere probabilmente anche charity discusse che operano in Russia e con le vittime russe […], sia – e è la novità di queste ore - vittime in Africa, come riferiscono fonti britanniche al Wall Street Journal, e confermano a La Stampa. Qui la questione si complica ulteriormente.

Per poter mandare soldi in Africa, Abramovich deve ottenere un’autorizzazione del governo britannico a trasferire il denaro all’ente di beneficenza. Ma Sunak e il Foreign Office la stanno negando. […] Molti esperti di sanzioni concordano sul fatto che il denaro potrebbe finire nelle mani degli alleati africani del regime di Putin

vladimir putin summit russia africa 2023

[…]

Il Foreign Office britannico con un portavoce spiega: «Vogliamo che questo denaro raggiunga l'Ucraina il più rapidamente possibile e rimaniamo aperti a qualsiasi accordo che lo fornisca chiaramente in linea con queste condizioni». Che sono chiare: niente soldi a Russia e alleati africani della Russia.

roman abramovich con i giocatori del chelsea

Il capo del fondo che Abramovich ha deputato a smistare questi soldi, Mike Penrose, pretende che il fondo sia totalmente indipendente dall’oligarca russo, ma ci sono forti e diffusi sospetti che non sia cosi. Penrose rivendica che il fondo avrebbe usato questi soldi per aiutare «tutte le vittime della guerra in Ucraina», e questo è stato registrato nei documenti sulla vendita del club, approvati dal governo del Regno Unito. […] subito dopo il Portogallo (di cui è Abramovich ha la cittadinanza, oltre che quella russa) ha ottenuto dalla Commissione europea che Abramovich, in quanto cittadino europeo sanzionato in Europa, riservasse i soldi della vendita del Chelsea solo all’Ucraina. Fu anzi uno dei caveat per sbloccare la vendita della squadra di calcio londinese.

vladimir putin summit russia africa 2023

Il Chelsea fu venduto nel maggio 2022 a una holding americana guidata dal proprietario dei Los Angeles Dodgers Todd Boehly, perla cifra record di 5,2 miliardi di dollari, e nello stesso atto d’acquisto si stabilì che 3 miliardi di questi 5,2 sarebbero andati in beneficenza, mentre solo il resto sarebbe stato reinvestito nella squadra.

abramovich

Penrose, con argomentazioni sofistiche, fa de facto gli interessi di Abramovich quando dice che una charity con tutti questi soldi non potrebbe usare questi soldi solo in Ucraina: «Non appena una vittima di guerra ucraina attraverserà il confine con un altro Paese, dovremo interrompere tutti gli aiuti. Faremmo fatica a spenderli all’interno dell'Ucraina solo per questioni umanitarie». Ma una fonte nell’amministrazione britannica ci dice, più o meno testualmente, che nessuno gli crede.

vladimir putin summit russia africa 2023 2

Ancora una volta, Roman l’equilibrista gioca in bilico sui suoi tanti mille tavoli, ma l’Occidente non può permettesi davvero che i suoi soldi vadano a completare le provviste russe in Africa – dove Putin sta peraltro riformattando il Gruppo Wagner sotto la guida della Difesa di Mosca, come strumento per dialogare con tiranni e despoti dai generali libici alle insorgenze in Mali e Niger.

Abramovich e il Chelsea FC summit russia africa 2023 abramovich roman abramovich 1 roman abramovich 2

vladimir putin summit russia africa 2023 1