ROMAN POLAN-SKYPE – IL REGISTA PARTECIPERÀ AL FESTIVAL DI VENEZIA CON UNA CHIAMATA VIA SKYPE PER EVITARE DI ESSERE ARRESTATO ED ESTRADATO NEGLI USA – POLANSKI, ACCUSATO DI STUPRO NEGLI STATI UNITI, SCAPPÒ DAL PAESE NEL 1978 E DA ALLORA NON PUÒ METTERCI PIÙ PIEDE: MA L'ITALIA HA FIRMATO UN ACCORDO CON GLI STATES E ROMAN TEME CHE POSSA SUCCEDERE QUELLO CHE È ACCADUTO NEL 2009 IN SVIZZERA QUANDO…(VIDEO)

Il regista Roman Polanski è pronto a partecipare al Festival del cinema di Venezia via Skype per evitare l'estradizione negli Stati Uniti a causa della condanna per stupro del 1978: tempo fa, l’uomo ha ammesso di aver fatto sesso con una ragazza di 13 anni dopo essere stato accusato di averla drogata e violentata nel 1977.

Il suo film, “An Officer and a Spy”, sarà proiettato al festival del cinema all'inizio di settembre, ma Polanski non potrà mettere piede sul suolo italiano dopo la firma di un accordo che il nostro Paese ha stipulato nel 1983: in poche parole se il regista dovesse farsi vedere al festival verrebbe immediatamente arresto e probabilmente estradato negli Usa.

Polanski, noto per aver diretto film come “Rosemary's Baby” e “The Pianist”, è un fuggitivo dagli Stati Uniti dal 1978. Dopo la sua condanna, il regista franco-polacco trascorse 42 giorni in carcere prima di scappare in Francia dove tuttora ha la reasidenza.

Polanski ha deciso di prendere queste precauzioni dopo l’episodio del 2009 in Svizzera dove venne arrestato dopo essersi presentato al Festival del cinema di Zurigo.

Il suo arresto scatenò una serie di proteste a Hollywood capitanate da Harvey Weinstein che avviò una petizione, chiedendo il rilascio immediato di Polanski. La petizione "Chiediamo il rilascio immediato di Roman" venne firmata da artisti del calibro di Woody Allen, Martin Scorcese e Tilda Swinton.

