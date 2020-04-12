ROMANI CON LA VOGLIA DEL CONTAGIO - VIDEO: INCOLONNATI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E MESSI ALL'INDICE DAGLI OPERATORI DI UN'AMBULANZA - CERTO, LA FILA È PER I CONTROLLI DELLA POLIZIA, MA NON SI CAPISCE CHE CI FACCIA LA GENTE FUORI DALLA CITTÀ IN GIORNI FESTIVI SE NON LA GITA FUORI PORTA, VIETATISSIMAA DAL DECRETO

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Da www.ilmessaggero.it

 

«Vanno a fare la gita fuori porta per Pasqua»: un video diffuso sui social mostra una fila di auto incolonnate sul Grande Raccordo Anulare. Le immagini sono dell'11 aprile e la fila sarebbe in realtà dovuta ai controlli sulle uscite dalla Capitale.

 

 

 

 

 

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