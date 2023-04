NEL ROMANZO CRIMINALE DI ROMA ARRIVA UN ALTRO MITOLOGICO PERSONAGGIO: “ER FOTOCOPIA” - NELL’INCHIESTA SU CAMILLA MARIANERA, LA PRATICANTE AVVOCATO ACCUSATA DI FARE LA TALPA PER LA MALAVITA NELLA PROCURA DI ROMA, SPUNTA GREGORIO VIGGIANO, DETTO ER FOTOCOPIA, EX AUTISTA DI PIGNATONE (GIA' PROCURATORE DI ROMA) - GLI INVESTIGATORI SOSPETTANO CHE QUEL SOPRANNOME AFFIBBIATO DA MARIANERA A A VIGGIANO, CHE NON È INDAGATO, POTESSE DERIVARE DALLA SUA CAPACITÀ A DUPLICARE ATTI GIUDIZIARI COPERTI DA SEGRETO ISTRUTTORIO…

L’ex collaboratrice della delegata alla Sicurezza Camilla Marianera lo chiama “Er Fotocopia”, ma per i colleghi dell’ufficio scorte è da sempre “Il Turco”. In realtà si chiama Gregorio Viggiano, è sposato con l’avvocato Marina Condoleo e in passato ha lavorato come autista nella segreteria dell’ex procuratore capo Giuseppe Pignatone.

Il suo nome compare adesso nell’inchiesta sull’aspirante avvocatessa arrestata per aver rubato notizie relative alle indagini in corso. Perché gli investigatori hanno sospettato che quel soprannome affibbiato da Marianera al signor Viggiano potesse derivare dalla sua capacità a duplicare atti giudiziari coperti da segreto istruttorio.

Viggiano tuttavia non è indagato, ma i magistrati romani hanno approfondito la sua posizione da quando hanno ascoltato una conversazione particolare. Risale al 15 ottobre scorso e a chiamare è Camilla Marianera. Dall’altra parte della cornetta c’è un’altra avvocatessa, Stefania Temofonte. Entrambe in passato hanno collaborato con un noto studio romano, quello della famiglia Condoleo, dove lavora la moglie di Viggiano. È in quella telefonata che Marianera, incredula per i successi lavorativi di Viggiano, che reputa un incapace, lo chiama “ Er Fotocopia”.

Un secondo indizio, visto che la ragazza in altre telefonate aveva detto che alcune persone dello studio di avvocati dove stava svolgendo la pratica per diventare una penalista avevano la possibilità di ottenere documenti tramite non meglio note talpe. A ben guardare però qualcosa non torna. L’indagine su Marianera è infatti iniziata lo scorso ottobre, quando ormai “ Il Turco” non prestava più servizio in procura. L’uomo infatti dal 2019 lavora per garantire la sicurezza di personalità politiche. Ha seguito Riccardo Fraccaro quando era sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Conte I e poi anche l’ex ministro Roberto Speranza.

