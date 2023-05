ROMBANO I MOTORI, ARRIVANO I GUAI - L'EX NUMERO UNO DEL GRUPPO AUTOMOBILISTICO AUDI, RUPERT STADLER, È PRONTO A CONFESSARE NELL'AMBITO DEL PROCESSO SUL DIESELGATE - LO HA ANNUNCIATO IL SUO AVVOCATO DIFENSORE AL TRIBUNALE, AFFERMANDO CHE IL SUO CLIENTE ACCETTEREBBE LA PROPOSTA DI PATTEGGIAMENTO DEL TRIBUNALE - I PM TEDESCHI GLI CONTESTANO UNA MAIL DEL 2015 IN CUI VENIVA MESSO AL CORRENTE DEL SOFTWARE ILLEGALE CHE TRUFFAVA I TEST DEI GAS DI SCARICO…

(ANSA) - BERLINO, 03 MAG - L'ex numero uno del gruppo automobilistico Audi, Rupert Stadler, è pronto a confessare nell'ambito del processo sul Dieselgate. Lo ha annunciato, stando alla Dpa, il difensore Thilo Pfordte al Tribunale provinciale, affermando che il suo cliente accetterebbe la proposta di patteggiamento del Tribunale.

MANETTE CROMATE - RUPERT STADLER, AMMINISTRATORE DELEGATO DI AUDI DAL 2007, RESTERÀ IN CARCERE: I PM TEDESCHI GLI CONTESTANO UNA MAIL DEL 2015 IN CUI VENIVA MESSO AL CORRENTE DEL SOFTWARE ILLEGALE CHE TRUFFAVA I TEST DEI GAS DI SCARICO - SU WINTERKORN, EX RE DI VW, PENDE UN MANDATO DI CATTURA DALL'AMERICA, DOVE IL GRUPPO HA PAGATO 25 MILIARDI IN MULTE E RISARCIMENTI AI CLIENTI. IN EUROPA, I TRUFFATI HANNO RICEVUTO SOLO L'AGGIORNAMENTO SOFTWARE. POI DICI IL POTERE DELLA GERMANIA…

AHI AHI AUDI! FERMATO IL CEO DEL MARCHIO DI LUSSO: RUPERT STADLER È NELLE MANI DELLA POLIZIA PER L'INCHIESTA SUL DIESELGATE - LA CASA AUTOMOBILISTICA FA PARTE DEL GRUPPO VOLKSWAGEN, CHE HA PAGATO UNA SANZIONE DA 1 MILIARDO E HA GIÀ DOVUTO ACCANTONARE 27 MILIARDI PER FAR FRONTE A SANZIONI E COSTI LEGATI ALLO SCANDALO

