RONALDO: NON C'È DUE SENZA TRE… E IL QUARTO VIEN DA SÉ! - L'EX ATTACCANTE BRASILIANO SI È SPOSATO PER LA QUARTA VOLTA: IL "FENOMENO" E L'ATTUALE COMPAGNA, CELINA LOCKS SONO CONVOLATI A NOZZE A IBIZA - LA MODELLA BRASILIANA HA 14 ANNI IN MENO DEL BRASILIANO: I DUE AVREBBERO INIZIATO A FREQUENTARSI NEL 2015, MA HANNO UFFICIALIZZATO LA LORO RELAZIONE SOLTANTO NEL 2017 - VIDEO

Estratto dell'articolo di Ylenia Cucciniello per www.sport.virgilio.it

Ora è ufficiale: Ronaldo il Fenomeno si è sposato con Celina Locks. La coppia, conosciutasi nel 2015, ha celebrato la loro unione nella giornata di ieri, lunedì 25 settembre, in una chiesa nel centro di Ibiza[…] Ora, via ai festeggiamenti che procederanno per qualche giorno. Intanto, è giunta la prima foto su Instagram dei due, entrambi in abiti bianchi e avvolti dai numerosi petali: “Oggi abbiamo riunito le nostre famiglie per un’intima celebrazione religiosa. Diamo inizio a una settimana di festeggiamenti”.

Chi è Celina Locks, moglie di Ronaldo il Fenomeno

Per Ronaldo il Fenomeno, dunque, si è concretizzato il suo quarto matrimonio. A dire “Si, lo voglio”, ora, è stata Celina Locks dopo otto anni trascorsi insieme. Lei, modella è imprenditrice brasiliana nonchè fondatrice dell’omonimo brand di beauty, nella sua carriera ha figurato in numerose riviste di moda, come anche sulle passerelle di altrettante sfilate internazionali: tra le più note, anche la Paris Fashion Week. Inoltre, nel lontano 2007, praticamente agli inizi della sua carriera, si è aggiudicata il titolo di Supermodel of the World.

