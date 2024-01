11 gen 2024 10:33

ROSA E OLINDO NON POSSONO ESULTARE: LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA PRIMA ACCOGLIE LE ISTANZE DI REVISIONE DELLE CONDANNE E POI…LE CONFERMA! - E’ ACCADUTO ANCHE AL GINECOLOGO SEVERINO ANTINORI, CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA A 6 ANNI E 6 MESI PER RAPINA DI OVULI A UNA INFERMIERA SPAGNOLA - PROPRIO I GIUDICI DI BRESCIA AVEVANO DICHIARATO AMMISSIBILE L’ISTANZA DEL MEDICO E POI L’HANNO RIGETTATA E CONFERMATO LA CONDANNA…