Mattia Feltri per “La Stampa”

Il Codacons, associazione per la difesa dei consumatori, per quanto io ignori quali consumatori abbiano delegato la loro difesa al Codacons, alle sue innumerevoli e quasi cinquantennali battaglie, fra le quali annovera la battaglia ai conflitti d'interessi di Selvaggia Lucarelli, alle minigonne nei tribunali, ai berretti di Fedez, a Mark Zuckerberg per il black out di Instagram, a un calendario di fotomodelle nude, alla santificazione di Maradona, al prezzo delle scarpe della Lidl, a Mario Balotelli e le sue volgarità, ai voti provenienti dalla Spagna per il Grande Fratello Vip, alla pericolosità pubblica dei Pokemon, alle scie chimiche degli aerei, a Francesco Totti e la sua passione per il poker, agli smartphone e il 5G, allo stipendio di Cristiano Ronaldo, a Elon Musk e la guida autonoma, al tabagismo di Tex Willer e Kit Carson, agli occhialini per le proiezioni in 3D, al montepremi del Superenalotto da girare alla pulizia delle strade di Roma, alla partita Milan-Spezia da ripetere perché viziata da un grave errore arbitrale, all'impennata dei prezzi dei gelati, alla pasticceria che ha consegnato una torta a una bambina con sopra Little Tony anziché Little Pony, ecco, alle sue innumerevoli battaglie aggiunge ora quella a Blanco, indagato a Imperia su esposto del suddetto Codacons per aver danneggiato i fiori del palco di Sanremo.

Premesso che trovo ammirevole la sete di giustizia della meritoria associazione, siccome, fra indagini, magistrati, polizia giudiziaria, testimoni, eventuali processi, si spenderà l'equivalente per acquistare una piantagione di tulipani in Olanda, di pagare l'indennizzo mi offro io, giuro.

2. SANREMO, BLANCO INDAGATO PER I CALCI ALLE ROSE SUL PALCO E I FAN SI DIVIDONO SUI SOCIAL

Estratto dell'articolo di Barbara Visentin per il “Corriere della Sera”

[…] Un caso che sembrava ormai caduto nel dimenticatoio, almeno nel chiacchierio social, sepolto sotto le numerose altre polemiche divampate al Festival nelle serate successive, ma che ieri è tornato ad animare il «tribunale» del web quando è arrivata la conferma dell’apertura del fascicolo: l’hashtag #Blanco è stato per ore tra le tendenze di Twitter, con gli utenti divisi fra chi si dice favorevole all’indagine e tra chi si chiede se la magistratura non abbia cose più gravi a cui pensare.

«Chi sbaglia, paga», scrivono alcuni. «Indagarlo è eccessivo», replicano altri. «Questa è follia, con tutti i problemi del Paese», si stupiscono altri ancora. Mentre secondo tanti suoi fan, quello di Blanco «è stato solo un passo falso».

Tra i colleghi, Alex Britti sostiene che il raptus sia stato «una mossa geniale» perché «tutta l’Italia ora parla di lui», mentre più severo è Al Bano, secondo cui «non ci sono scuse per certi atteggiamenti». Blanco, dal canto suo, ha scelto di rimanere in silenzio […]

L’associazione ha aggiunto però che va chiarito anche il ruolo della Rai: «Crediamo che l’indagine debba essere estesa anche alla Rai, allo scopo di accertare se vi siano state possibili complicità da parte dell’organizzazione del Festival di Sanremo, in considerazione delle notizie apparse sui mass media secondo cui il gesto di Blanco all’Ariston non sarebbe stato imprevisto». La prima cosa da accertare per la procura è dunque se si sia trattato di una messa in scena o, come spiegato dalla Rai nei giorni successivi, di un gesto non concordato.

[…] Nel riaccendersi della polemica, però, c’è anche chi osserva che in fondo le rose recise sarebbero andate buttate dopo il Festival anche senza l’intervento distruttivo del cantante.

