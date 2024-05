LA ROTAIA DEL KARMA - A ROMA UN NIGERIANO RUBA IL CELLULARE A UNA DONNA E FUGGE PER NON FARSI ARRESTARE DALLA POLIZIA: SI E’ RITROVATO SULLE ROTAIE DELLA STAZIONE SANT'ELENA, ALL’ALTEZZA DI PONTE CASILINO, MENTRE STAVA ARRIVANDO UN CONVOGLIO - L'IMPATTO È STATO TALMENTE FORTE CHE SONO STATI NECESSARI I RILEVAMENTI DELLE IMPRONTE DIGITALI DA PARTE DELLA SCIENTIFICA PER POTER IDENTIFICARE L’UOMO…

Estratto dell’articolo di Edoardo Izzo per https://www.lastampa.it

attraversare i binari dele treno

Roma. Ha rubato un cellulare e poi è fuggito via veloce per non farsi arrestare dalla polizia, ma è stato investito e ucciso da un treno in corsa. La vittima è un cittadino nigeriano e la storia è tristemente simile a quella avvenuta il 14 marzo scorso quando un 49enne bulgaro, a bordo di uno scooter rubato, è deceduto dopo essersi scontrato con un'autovettura mentre fuggiva da una pattuglia della polizia. Anche in questo caso, infatti, la vittima è morta sulle rotaie, all'altezza di Ponte Casilino, mentre fuggiva dagli agenti.

treno

L'impatto è stato letale e talmente forte che si sono resi necessari i rilevamenti delle impronte digitali da parte della Polizia Scientifica per poterlo identificare. Erano circa le 10 di ieri quando il ragazzo ha rubato un cellulare a una donna. Quest'ultima ha iniziato a urlare […] e il ladro […] ha scavalcato uno dei cancelli che portano sulle rotaie della stazione Sant'Elena. Si è trovato […] sul fascio della deviazione dei binari di ingresso alla stazione, non accorgendosi che uno dei convogli […] stava rientrando. L'impatto è stato per lui fatale. […].