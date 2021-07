A ROTTEN DI COLLO - IL LITIGIO TRA JOHN LYDEN, ALIAS JOHN ROTTEN, E IL RESTO DEI "SEX PISTOLS" ARRIVA IN TRIBUNALE - L'EX CANTANTE DELLA BAND SI RIFIUTA DI AUTORIZZARE L'USO DELLE CANZONI PER LA SERIE DISNEY DEDICATA ALLA LORO STORIA - SUL PIATTO CI SONO 5 MILIONI DI STERLINE A TESTA, MA ROTTEN NON NE VUOLE SENTIRE PARLARE E L'HA DEFINITA "LA MERDA PIU' IRRISPETTOSA CHE ABBIA MAI DOVUTO SOPPORTARE"

Questa è la storia di una feroce faida, un litigio che ha raggiunto l'Alta Corte.

In palio c'è un giorno di paga da ben 5 milioni di sterline a testa, una somma da leccarsi i baffi per le ex icone punk dei Sex Pistols, che da tempo si lamentano di aver guadagnato a malapena una sterlina dalla musica che ha scosso il mondo 44 anni fa.

Chiunque conosca gli uomini coinvolti non è minimamente sorpreso della faida. Segue decenni di insulti, frecciate e gelidi silenzi lunghi anni.

L'attuale crisi - che di comune accordo segna la fine dei Pistols - è stata provocata dalla richiesta di utilizzare la loro musica per un serie Tv dal grande budget dedicata alla band e dal titolo “Pistol”.

Secondo John Lydon, meglio conosciuto con il nome d'arte Johnny Rotten, la risposta è no. Considera l'idea come «la merda più irrispettosa che abbia mai dovuto sopportare». Gli ex compagni di band, il batterista Paul Cook e il chitarrista Steve Jones, insistono che dovrebbe essere utilizzata.

Il litigio è ora finito in tribunale perché i due hanno citato Lyden per danni e spese, e per usare le canzoni.

La discussione è iniziata a marzo, quando la serie TV Disney ha cominciato le riprese. Diretto da Danny Boyle, il film è interpretato da Maisie Williams, Thomas Brodie-Sangster, Anson Boon e Iris Law ed è tratto dal libro scritto da Jones nel 2016 “Lonely Boy”. Le riprese sono ormai in fase di completamento. Questa settimana, fonti vicine al resto della band hanno affermato che Lydon non ha detto quali siano le sue obiezioni specifiche.

Il suo avvocato ha sostenuto che il dramma lo ritrae in «una luce ostile e poco lusinghiera». E Lydon ha detto in tribunale: «Ci tengo molto a questa band, alla sua reputazione e al suo controllo di qualità e avrò sempre voce in capitolo se penso che si stia facendo qualcosa per danneggiarla».

Ma Jones nega che il ritratto di Lydon sia poco lusinghiero. Il suo sospetto è che Lydon sia solo infuriato perché la serie si basa su un libro di memorie scritto dal chitarrista e quindi non è lui il personaggio centrale del dramma.

«John dice che è tutto terribile, ma in realtà non ha chiarito a nessuno di loro su cosa c'è che non va», dice una fonte. «Il punto è che lo spettacolo non riguarda lui, e gli piace sentirsi al centro di tutto. Probabilmente è a questo che si riduce tutto».

Potrebbe anche sentirsi insicuro perché le star musicali dei Pistols erano proprio Jones e Cook. «John ha scritto i testi e ne ha sempre avuto il merito, ma non gli interessa che venga ricordata la parte musicale», mi è stato detto.

L'ex punk Jordan Mooney, 66 anni, che è stata una musa ispiratrice dei Sex Pistols negli anni '70 e li conosce tutti, non è sorpreso dalla situazione di stallo. «John discute per il gusto di litigare. È una persona difficile e non posso dire che una parte di lui sia cambiata. Invecchiando, diventa solo più difficile: è contrario».

La verità è che Lydon non è mai stato amico del resto della band: Jones, Cook e Glen Matlock. In effetti, raramente un gruppo di musicisti è stato lacerato da un simile odio reciproco.

Quello che molti non sanno è che Lydon non è mai stato il boss della band. Fu assunto nel 1975 come frontman alcuni mesi dopo che il manager dei Pistols Malcolm McLaren aveva riunito il gruppo, guidato dai migliori amici di una vita Cook e Jones.

All'età di 19 anni, ha fatto il provino per il lavoro cantando insieme ad Alice Cooper al jukebox nell'iconico negozio della McLaren, chiamato Sex, in King's Road.

In un'intervista all'inizio di quest'anno, a Lydon è stato chiesto su cosa si basasse l'attore che lo interpreta nella serie TV. Lydon ha risposto che, se stava lavorando sulla descrizione nel libro di Jones, «non è il mio personaggio».

